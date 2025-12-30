Sport

Juri Cisotti, declaraţii emoţionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de campion: „România mi-a dat o nouă şansă. Îmi voi încheia cariera aici!”

Juri Cisotti a făcut o declarație de dragoste superbă după ce a fost desemnat „cel mai bun jucător străin din România” la SUPER GALA FANATIK 2025
Cristian Măciucă, Marian Popovici
30.12.2025 | 16:29
Juri Cisotti declaratii emotionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de campion Romania mia dat o noua sansa Imi voi incheia cariera aici
EXCLUSIV FANATIK
Juri Cisotti, declaraţii emoţionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de campion: „România mi-a dat o nouă şansă. Îmi voi încheia cariera aici!”. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Juri Cisotti (32 de ani) este jucătorul fenomen din fotbalul românesc. Premiat la SUPER GALA FANATIK 2025 cu titlul de „fotbalistul străin al anului”, italianul a transmis că îi este dator și recunoscător țării noastre.

Juri Cisotti vrea să se retragă din fotbal în România

Cariera lui Juri Cisotti este demnă de scenariul unui film de Hollywood. În 2021, mijlocașul venea din Malta, de la Sliema Wanderers, să joace la Oțelul, în Liga 3!

ADVERTISEMENT

Progresul italianului a fost unul fantastic. Patru ani mai târziu, Cisotti făcea furori cu moldovenii în SuperLiga și devenea protagonistul unui transfer la FCSB, echipă cu care a ieșit campion.

„În Liga 3 a fost dificil să te adaptezi la teren, la gazon. Stadioanele nu erau mari. Nu a fost simplu. Dar în următorii trei ani, am promovat în fiecare sezon și a devenit mai simplu să facem performanță.

ADVERTISEMENT
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau...
Digi24.ro
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean

A fost un vis (n.r. – să devină campion). În 3 ani și jumătate, de la Liga 3 la campioana României, normal că e un vis pentru orice jucător. Dar trebuie să mergem înainte pentru că fiecare jucător vrea mai mult și unul (n.r. – titlu) nu e suficient”, a declarat Juri Cisotti, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Devastator". Anunțul soției lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accidentul fostului pilot de Formula 1

Juri Cisotti, decisiv în meciul de poveste cu Feyenoord

Juri Cisotti a fost protagonist la una dintre cele mai frumoase victorii ale unei echipe românești în Europa. În minutul 90+5 al partidei FCSB – Feyenoord, italianul a pasat decisiv la golul de 4-3, marcat de Florin Tănase, după o acțiune personală de toată frumusețea. 

„România mi-a dat o nouă șansă în fotbal. Am doar cuvinte frumoase despre această țară. M-am adaptat. Îmi place tot. Toate persoanele se poartă frumos cu mine și am doar cuvinte frumoase.

ADVERTISEMENT

(n.r. – dacă se retrage în România) Nu știu ce se întâmplă în viitor, dar aici am găsit o țară foarte frumoasă, un fotbal frumos, cu stadioane foarte frumoase. Nu știu ce se va întâmpla, dar acum sunt aici și viitorul meu e aici”, a adăugat mijlocașul italian.

Juri Cisotti, discurs EMOTIONANT la Super Gala Fanatik: „Din Liga 3 la CAMPION AL ROMANIEI”

O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament,...
Fanatik
O glorie a lui Dinamo, umilită de Ionuț Negoiță: „I-a oferit un apartament, dar apoi a aflat că nu e al lui! A izbucnit în plâns”
Dan Alexa, verdict clar despre Universitatea Craiova: „Poate câștiga campionatul!“. Laude pentru Mirel...
Fanatik
Dan Alexa, verdict clar despre Universitatea Craiova: „Poate câștiga campionatul!“. Laude pentru Mirel Rădoi
Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5:...
Fanatik
Premoniția neagră a lui Tică Dănilescu la celebrul meci Dinamo – Foresta 4-5: „La 4-3 eram sigur că pierdem!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas...
iamsport.ro
Un român a ajuns în locuiască în Coreea de Sud și a rămas efectiv șocat de ceea ce i s-a întâmplat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!