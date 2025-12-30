Juri Cisotti, declaraţii emoţionante despre drumul de la Liga 3 la titlul de campion: „România mi-a dat o nouă şansă. Îmi voi încheia cariera aici!”

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti (32 de ani) este jucătorul fenomen din fotbalul românesc. , italianul a transmis că îi este dator și recunoscător țării noastre.

Juri Cisotti vrea să se retragă din fotbal în România

Cariera lui Juri Cisotti este demnă de scenariul unui film de Hollywood. În 2021, mijlocașul venea din Malta, de la Sliema Wanderers, să joace la Oțelul, în Liga 3!

Patru ani mai târziu, Cisotti făcea furori cu moldovenii în SuperLiga și devenea protagonistul unui transfer la FCSB, echipă cu care a ieșit campion.

„În Liga 3 a fost dificil să te adaptezi la teren, la gazon. Stadioanele nu erau mari. Nu a fost simplu. Dar în următorii trei ani, am promovat în fiecare sezon și a devenit mai simplu să facem performanță.

A fost un vis (n.r. – să devină campion). În 3 ani și jumătate, de la Liga 3 la campioana României, normal că e un vis pentru orice jucător. Dar trebuie să mergem înainte pentru că fiecare jucător vrea mai mult și unul (n.r. – titlu) nu e suficient”, a declarat Juri Cisotti, în exclusivitate pentru FANATIK.

Juri Cisotti, decisiv în meciul de poveste cu Feyenoord

Juri Cisotti a fost protagonist la una dintre cele mai frumoase victorii ale unei echipe românești în Europa. În minutul 90+5 al partidei FCSB – Feyenoord, italianul a pasat decisiv la golul de 4-3, marcat de Florin Tănase,

„România mi-a dat o nouă șansă în fotbal. Am doar cuvinte frumoase despre această țară. M-am adaptat. Îmi place tot. Toate persoanele se poartă frumos cu mine și am doar cuvinte frumoase.

(n.r. – dacă se retrage în România) Nu știu ce se întâmplă în viitor, dar aici am găsit o țară foarte frumoasă, un fotbal frumos, cu stadioane foarte frumoase. Nu știu ce se va întâmpla, dar acum sunt aici și viitorul meu e aici”, a adăugat mijlocașul italian.