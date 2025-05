Juri Cisotti, detalii despre adaptarea rapidă la FCSB. Cum a devenit favoritul lui Gigi Becali: „Mi-am dat seama că locul meu e aici!”

FCSB are un nou jucător de bază la mijlocul terenului după accidentarea lui Darius Olaru. Venit la începutul anului de la Oțelul, Juri Cisotti, , este indispensabil primului „11” al bucureștenilor. Italianul a dezvăluit cum a reușit să se adapteze.

Juri Cisotti a spus cum a reușit să se impună la FCSB

În vârstă de 31 de ani, Juri Cisotti aleargă din primul până în ultimul minut și depune un efort fantastic în fiecare meci. Contribuțiile sale la succesele obținute de FCSB au impresionat o mare parte a fotbalului românesc.

Deși Dorinel Munteanu, fostul său antrenor de la Oțelul, acesta a fost cu gândul constant la actualul său club. Recent, Cisotti a dezvăluit cum a reușit să se impună la FCSB.

„Am găsit un grup cu foame de victorie, mi-am dat seama că locul meu este aici!”

„Mă bucur, a fost greu la început, dar ușor-ușor m-am adaptat, dar le mulțumesc celor din staff și colegilor. Am găsit un grup unit, o echipă foarte bine pregătită, astfel că și adaptarea mea s-a făcut lejer.

Am găsit un grup cu foame de victorie, mi-am dat seama că locul meu este aici. Nu am luat în calcul alte variante (n.r. – înainte să plece de la Oțelul) iar când am avut ocazia să semnez, am semnat. Este cea mai bună echipă din România și un obiectiv pentru toți jucătorii să joace aici”, a spus Juri Cisotti, pentru

Gigi Becali nu vrea să îl scoată pe Juri Cisotti din primul „11” nici în ruptul capului

Gigi Becali a fost mereu cu ochii pe prestațiile jucătorilor săi, în special când a venit vorba de noile transferuri. Deși la început nu a fost impresionat de Cisotti, patronul bucureștenilor îl laudă constant acum.

Înaintea jocului cu Dinamo, programat luni, 5 mai, în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga, : „Am zis aşa.

Pe Cisotti nu îl scot nici dacă se scufundă pământul. Şi aveam de ales între Tănase şi Miculescu. Şi am zis că joacă Tănase în prima repriză!”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.