Juri Cisotti, dezamăgit după FCSB – Fenerbahce 1-1: „Meritam mai mult!”

FCSB a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul cu Fenerbahce și a fost eliminată din Europa League. Juri Cisotti spune că roș-albaștrii meritau victoria.
30.01.2026 | 00:36
Juri Cisotti dezamagit dupa FCSB Fenerbahce 11 Meritam mai mult
Juri Cisotti, prima reacție după FCSB - Fenerbahce 1-1. Foto: SportPictures
FCSB, campioana României, a încheiat faza principală din Europa League cu capul sus. Roș-albaștrii au terminat la egalitate, scor 1-1, duelul cu Fenerbahce. La final, Juri Cisotti, unicul marcator al echipei din București, s-a declarat mulțumit de modul în care s-a desfășurat jocul și este de părere că formația sa merita mai mult.

Egal pentru FCSB în duelul de 5 stele cu Fenerbahce

Campioana României a făcut un meci bun în fața mult mai binei cotate Fenerbahce. Turcii au deschis scorul în prima parte, însă în repriza a doua roș-albaștrii au turat motoarele și au pus tot mai multă presiune la poarta adversă.

Până la urmă, Juri Cisotti a reușit să restabilească egalitatea. Totuși, nu a fost suficient. Campioana României a fost eliminată din Europa League, iar acum toată atenția se mută pe partidele din Superliga României. FCSB riscă să rateze, în premieră, play-off-ul.

Juri Cisotti, prima reacție după FCSB – Fenerbahce 1-1

Juri Cisotti este de părere că echipa sa ar fi meritat victoria în duelul cu Fenerbahce. Italianul a fost introdus pe parcursul reprizei secunde a meciului de pe Arena Națională. Acesta a vorbit despre ce urmează pentru roș-albaștri și consideră că finalul sezonului regular trebuie să fie unul aproape perfect pentru a mai spera la play-off.

„Bună seara. Din păcate, am luat doar un punct, deși cred că meritam mai mult. Am avut foarte multe ocazii. Trebuie să ne concentrăm pe partida de duminică. Din păcate, ajungem în finalizare, dar nu marcăm.

Trebuie să lucrăm și să mergem înainte. Am avut multe ocazii. Am luat gol din fază fixă. A fost un meci destul de bun. Să vedem ce a fost bine și ce a fost rău. Trebuie să o luăm pas cu pas. Mai sunt șapte meciuri. Trebuie să lucrăm bine la antrenament”, a declarat Juri Cisotti, la doar câteva minute după FCSB -Fenerbahce 1-1.

Reacțiile din tabăra FCSB după 1-1 cu Fenerbahce

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
