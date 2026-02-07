Juri Cisotti, dezvăluiri despre viitorul său la FCSB: „Atât acoperă contractul”

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti a semnat cu FCSB în ianuarie 2025, iar transferul său s-a dovedit a fi unul excelent pentru actuala campioană a României. Italianul a avut evoluții solide atât pe plan intern, cât și în Europa, contribuind la victorii importante ale „roș-albaștrilor”. Într-un interviu oferit presei din „Cizmă”, mijlocașul a vorbit despre viitorul său la echipă.

Juri Cisotti, dezvăluiri despre viitorul său la FCSB

Întrebat dacă și-ar dori să revină în Italia, Cisotti a dezvăluit că se simte foarte bine la FCSB. Acesta a precizat și că nu ia în calcul momentan un transfer la o echipă din Asia. „Nu e un obiectiv (n.r. revenirea în Italia). Sunt fericit în străinătate. Nu aș pleca din Europa. Am 32 de ani și schimbarea țării, cu riscul de a nu mă adapta, e un pas greșit pe care nu-mi permit să îl fac. Mi-am creat propriul mediu aici.

Asia sau Arabia? Nu am luat niciodată în considerare asta, nu am primit vreo ofertă. Prefer să mă concentrez pe prezent, fără să fac filme. Am încheiat bine anul 2025 cu acea victorie din Europa League, două pase decisive în ultima jumătate de oră contra lui Feyenoord. M-am descurcat bine și în meciurile cu Fenerbahce și Csikszereda. Sper că vom putea continua la fel”, a afirmat italianul pentru .

Contractul lui Cisotti cu FCSB expiră în vara anului 2027, când mijlocașul va avea 34 de ani, iar acesta a mărturisit că nu știe momentan dacă va continua la gruparea „roș-albastră”, așa cum . „Contractul meu actual acoperă acest sezon și următorul. Nu cunosc intențiile clubului, dar putem discuta despre asta. Sunt foarte fericit aici, vom vedea.

(n.r. ești mulțumit cu cariera ta?) Da. Sper să mai am mulți ani în față. A fost o experiență minunată atât din punct de vedere sportiv, cât și uman. Am cunoscut locuri și culturi diferite. Mi-ar plăcea să rămân în fotbal și mai apoi, dar încă nu știu în ce rol”, a precizat .

Regretă Juri Cisotti că a semnat cu FCSB?

Cisotti a vorbit apoi despre primul său an la FCSB. În sezonul trecut, mijlocașul a realizat performanțe importante alături de gruparea „roș-albastră”, însă situaţia din actuala stagiune este mult mai complicată. „Am ajuns în ianuarie anul trecut și în primele șase luni totul a fost incredibil. Am avansat în Europa, am trecut de play-off-ul împotriva lui PAOK și am fost eliminați de Lyon. Am câștigat campionatul. A fost aproape un vis.

(n.r. anul acesta însă?) Am început prost. Ne-am descurcat bine în faza grupelor Europa League, dar nu am avut un început grozav în campionat. Suntem la 4-5 puncte distanță de locul unde ne-am dori să fim. Așteptările erau mari după ce am făcut anul trecut, dar fiecare sezon are povestea lui, iar noi ne-am trezit într-o situație diferită. (n.r. ai avut vreodată vreo îndoială în privința alegerii de a semna cu FCSB?) Nu, a fost cu siguranță alegerea corectă.

Este un loc frumos, condițiile sunt excelente, iar calitatea vieții este foarte bună. Nu am niciun regret. (n.r. cum e atmosfera pe stadion?) În Europa League, vin 25.000-30.000 de oameni. Împotriva lui Fenerbahce, au fost 28.000 de fani; atmosfera este cu adevărat grozavă. În campionat, s-ar putea să avem 10.000-12.000 de spectatori, parțial din cauza vremii. Dar nopțile europene sunt speciale pentru toată lumea”, a spus .

Ce realizări a avut Juri Cisotti la FCSB

Juri Cisotti a evoluat în 60 de partide pentru FCSB în toate competițiile, iar italianul a reușit să marcheze 10 goluri și să ofere 13 pase decisive. Cea mai prolifică perioadă a sa a fost play-off-ul sezonului precedent din Superliga, când a înscris de 4 ori pentru gruparea „roș-albastră”, care avea să cucerească titlul.