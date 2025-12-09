Juri Cisotti, discurs plin de emoție după ce a primit premiul „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025: „Fără ei nu ar fi fost posibil”

ADVERTISEMENT

Transferat de FCSB în ianuarie, de la Oțelul, Juri Cisotti a jucat un rol important atât în campionat, contribuind la titlul cucerit de gruparea „roș-albastră”, dar și în Europa. Italianul și-a continuat evoluțiile pozitive și în actuala stagiune, fiind declarat „Stranierul anului” la SUPER GALA FANATIK 2025.

Juri Cisotti – „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a vorbit despre parcursul fabulos al lui Juri Cisotti înainte de a-i înmâna acestuia premiul pentru „Stranierul anului”: „Din Liga a 3-a la titlul stropit cu șampanie. Wow! Fotbalistul cu cel mai impresionant salt valoric într-un timp record. Parcă s-a teleportat prin universul performanței. Are școala fotbalului italian făcută la zi și poate să predea oricând lecții tactice la ce inteligență are.

Fotbalist decisiv pentru FCSB, polivalent și cu simțul golului, genul de jucător străin de care fotbalul românesc are disperată nevoie. Mereu face diferența. ‘Mister difference’. Bun jucător, nici nu știu cum a ajuns în campionatul României, stranierul anului este Juri Cisotti, FCSB!”.

Juri Cisotti, discurs emoționant

După ce a ridicat premiul, Cisotti a avut un discurs emoționant în limba română. „În primul rând, bună seara tuturor. Vreau să mulțumesc familiei mele și soției, au fost mereu alături de mine, la fiecare decizie. Și, bineînțeles, întregii echipe, fără ei ar fi fost imposibil.

Vreau să mulțumesc și tuturor celor de la clubul FCSB, mi-au deschis poarta și au avut încredere în mine. Mă bucur că sunt aici, mă bucur pentru acest premiu”, a declarat mijlocașul italian la .

Ce realizări are Juri Cisotti la FCSB

a strâns 51 de partide pentru FCSB în toate competițiile, evoluând aproape meci de meci pentru gruparea „roș-albastră” în 2025, an în care a cucerit primele trofee majore din carieră, titlul și Supercupa României. Italianul a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 10 pase decisive, cifre impresionante pentru un fotbalist al cărui rol nu este în totalitate ofensiv.