Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Juri Cisotti, discurs plin de emoție după ce a primit premiul „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025: „Fără ei nu ar fi fost posibil”

Juri Cisotti a avut un discurs emoționant pe scenă după ce a fost declarat „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025. Pe cine a menționat mijlocașul italian.
Bogdan Mariș
09.12.2025 | 18:54
Juri Cisotti discurs plin de emotie dupa ce a primit premiul Stranierul anului la Super Gala Fanatik 2025 Fara ei nu ar fi fost posibil
EXCLUSIV FANATIK
Juri Cisotti a primit premiul pentru „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Transferat de FCSB în ianuarie, de la Oțelul, Juri Cisotti a jucat un rol important atât în campionat, contribuind la titlul cucerit de gruparea „roș-albastră”, dar și în Europa. Italianul și-a continuat evoluțiile pozitive și în actuala stagiune, fiind declarat „Stranierul anului” la SUPER GALA FANATIK 2025.

Juri Cisotti – „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2025

Directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a vorbit despre parcursul fabulos al lui Juri Cisotti înainte de a-i înmâna acestuia premiul pentru „Stranierul anului”: „Din Liga a 3-a la titlul stropit cu șampanie. Wow! Fotbalistul cu cel mai impresionant salt valoric într-un timp record. Parcă s-a teleportat prin universul performanței. Are școala fotbalului italian făcută la zi și poate să predea oricând lecții tactice la ce inteligență are.

ADVERTISEMENT

Fotbalist decisiv pentru FCSB, polivalent și cu simțul golului, genul de jucător străin de care fotbalul românesc are disperată nevoie. Mereu face diferența. ‘Mister difference’. Bun jucător, nici nu știu cum a ajuns în campionatul României, stranierul anului este Juri Cisotti, FCSB!”.

Juri Cisotti, discurs emoționant

După ce a ridicat premiul, Cisotti a avut un discurs emoționant în limba română. „În primul rând, bună seara tuturor. Vreau să mulțumesc familiei mele și soției, au fost mereu alături de mine, la fiecare decizie. Și, bineînțeles, întregii echipe, fără ei ar fi fost imposibil.

ADVERTISEMENT
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru...
Digi24.ro
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare

Vreau să mulțumesc și tuturor celor de la clubul FCSB, mi-au deschis poarta și au avut încredere în mine. Mă bucur că sunt aici, mă bucur pentru acest premiu”, a declarat mijlocașul italian la SUPER GALA FANATIK 2025.

ADVERTISEMENT
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a...
Digisport.ro
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat

Ce realizări are Juri Cisotti la FCSB

Juri Cisotti a strâns 51 de partide pentru FCSB în toate competițiile, evoluând aproape meci de meci pentru gruparea „roș-albastră” în 2025, an în care a cucerit primele trofee majore din carieră, titlul și Supercupa României. Italianul a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 10 pase decisive, cifre impresionante pentru un fotbalist al cărui rol nu este în totalitate ofensiv.

Juri Cisotti - STRANIERUL ANULUI: „Mulțumesc FCSB pentru încredere!” | Super Gala Fanatik 2025

Dennis Politic, marea enigmă de la FCSB: ”Acuză în continuare dureri, dar nu...
Fanatik
Dennis Politic, marea enigmă de la FCSB: ”Acuză în continuare dureri, dar nu apar modificări la analizele medicale”
George Copos și Gigi Becali, tachinări savuroase la Super Gala Fanatik 2025: „Cine...
Fanatik
George Copos și Gigi Becali, tachinări savuroase la Super Gala Fanatik 2025: „Cine e pe primul loc? / Nu-ți convine că se face performanță la Rapid!”
Oleksandr Romanchuk, discurs cu lacrimi în ochi la Super Gala Fanatik 2025! „Fundașul...
Fanatik
Oleksandr Romanchuk, discurs cu lacrimi în ochi la Super Gala Fanatik 2025! „Fundașul anului”: „Mulțumesc soldaților ucraineni, care-mi apără familia”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
FCSB e câștigat lupta cu Rapid: internaționalul român, la un pas de a...
iamsport.ro
FCSB e câștigat lupta cu Rapid: internaționalul român, la un pas de a semna cu campioana! Finanțatorul a anunțat: 'Aproape am bătut palma'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!