Juri Cisotti, două goluri în patru zile pentru FCSB! Italianul este pe val după ce a înscris cu Fenerbahce și Csikszereda

Juri Cisotti continuă să demonstreze că este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui FCSB, deși Gigi Becali l-a cumpărat pentru o sumă infimă de la Oțelul Galați. După ce l-a învins pe Ederson joi seară, italianul nu a avut milă nici de Eduard Pap.

Cisotti, două goluri în patru zile la FCSB. Cum a înscris italianul

Pe lângă calitățile excepționale de fotbalist, Juri Cisotti impresionează prin devotamentul său pe care îl arată față de echipă. El este omul care ajută apărarea, participă la construcție și se arată mereu la finalizare, la fel ca și colegul său, Darius Olaru.

Dacă despre căpitanul roș-albaștrilor nu putem afirma că este într-o formă grozavă, Cisotti este pe val. mijlocașul italian a înscris și în SuperLiga României, contra lui Csikszereda.

Mingea a zguduit plasa portarului care tocmai îi apărase un penalty lui Florin Tănase, iar scorul a devenit 1-0 pentru campioana en titre.

Juri Cisotti, om-cheie la FCSB, în ciuda lipsei cifrelor. Ce realizări ofensive are în acest sezon

Deși el nu s-a văzut atât de des pe tabelă în acest sezon, atât în SuperLiga României, cât și în Europa League, italianul a fost un om de bază la mijlocul terenului, iar risipa sa de efort este extrem de apreciată de conducătorii clubului.

Cifrele sale din campionat nu arată extraordinar, însă toată echipa s-a prezentat la un nivel mult sub anii precedenți. Pentru el, acesta a fost doar al doilea gol din campionat, după ce mai marcase și în remiza 2-2 cu CFR Cluj. Nici la capitolul pase de gol nu stă foarte bine, având un singur assist în partida cu Hermannstadt.

În Europa League, acolo unde echipa a mers mai bine din punct de vedere al jocului, cifrele sale cresc substanțial. În 11 meciuri, contra unor echipe de top, Cisotti a marcat două goluri și a oferit 3 pase decisive. Aceste reușite au venit împotriva unor echipe precum Fenerbahce, Dinamo Zagreb sau Feyenoord.