„Nu știu nimic”. Replica neașteptată a lui Cisotti la conferință înainte de FCSB – Bologna

Juri Cisotti (32 de ani) a prefațat meciul dintre FCSB și Bologna, programat în etapa a 3-a a „fazei ligii” Europa League. Deși va juca împotriva unei echipe de Serie A, mijlocașul italian nu știe nimic despre gruparea „Rossoblu”.

Juri Cisotti nu știe nimic despre adversar înainte de FCSB – Bologna

FCSB e obligată să spele rușinea din campionat în Europa League. Campioana României are această șansă joi, 23 octombrie, de la ora 19:45, când primește vizita Bolognei. Cele două sunt adversare în etapa a 3-a de pe tabloul principal.

Roș-albaștrii l-au trimis la conferința de presă de dinaintea partidei pe Juri Cisotti. Italianul a vorbit dar n-a știut să spună nimic despre trupa antrenată de Vincenzo Italiano.

„E normal că suntem dezamăgiți după ultimul rezultat, dar așa e fotbalul. Trebuie să ne gândim la viitor indiferent de ce s-a întâmplat în ultimul meci. Nu mai putem schimba nimic.

(n.r. – că joacă împotriva Bolognei, din Italia) Pentru mine nu e nicio diferență. E la fel ca oricare alt adversar din Europa. Nu știu nimic despre fotbalul italian. Ultima dată când am jucat acolo a fost acum 10 ani. Fotbalul a evoluat, dar nu știu nimic. Sunt sigur că e o echipă bună, dar nu știu mai multe.

Cunosc fotbalul italian, dar nu știu cum a evoluat fotbalul. Nu pot spune nimic despre fotbalul italian”, a declarat Juri Cisotti, înainte de FCSB – Bologna.

Pe ce loc e FCSB în Europa League

FCSB e pe locul 24 ultimul care duce în play-off-ul de Europa League. După 2 etape, campioana României are 3 puncte obținute din victoria cu Go Ahead Eagles, scor 1-0. În următoare rundă, De cealaltă parte, italienii au 1 punct, după 1-1 cu Freiburg și 0-1 cu Aston Villa.

„În Europa, fiecare meci are o istorie diferită. Trebuie să începem meciul foarte bine. Jucăm acasă. Sper să avem foarte mulți suporteri alături, dar, până la urmă totul depinde de noi.

Fiecare meci în Europae foarte greu. E un fotbal diferit indiferent că e vorba de Olanda sau Elveția. În Europa, orice se poate întâmpla. Depinde doar de noi cum începem meciul.

Pentru noi fiecare meci e foarte important, în campionat, Europa sau Cupa României. Trebuie să jucăm cum știm noi, pentru că suntem o echipă bună, dar trebuie să demonstrăm pe teren.

De aceea e frumos fotbalul. Orice se poate întâmpla. Nimeni nu e favorit într-un meci european. Începem de la 0-0, 11 contra 11 și orice e posibil”, a adăugat mijlocașul italian.

Câte bilete s-au vândut la FCSB – Bologna

FCSB nu va avea parte de o atmosferă incendiară la partida cu Bologna din Europa League. Suporterii sunt supărați pe băieții lui Charalambous, care, după 13 runde, sunt pe locul 13 în SuperLiga, la 6 lungimi de play-off. Până luni, 21 octombrie,

„E normal ca suporterii să fie acum puțin dezamăgiți, mai ales după rezultatele în campionat. Dar sezonul e lung. Noi avem nevoie de suporterii noștri, mai ales când jucăm acasă. Atmosfera e foarte frumoasă și ne ajută mult”, a conchis Cisotti.

Unde a mai jucat Juri Cisotti

Juri Cisotti evoluează în România din vara lui 2021, când Oțelul, care la acea vreme era în Liga 3, l-a adus liber de contract din Malta, de la Sliema Wanderers. Mijlocașul evoluează la FCSB din ianuarie 2025, când Gigi Becali l-a luat de la Galați cu 225.000 de euro.

Până să ajungă la noi în țară și să facă senzație, Cisotti a jucat la Triestina, Chievo, Latina, Spezia, Rijeka II, Vicenza, Casertana, Mosta și Sliema Wanderers.