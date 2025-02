Juri Cisotti, gol uriaș în FCSB – PAOK! Preferatul lui Gigi Becali a „incendiat” Arena Națională. Video

în returul play-off-ului UEFA Europa League. După 2-1 în turul de pe Toumba Stadium, campioana României a deschis scorul în prima repriză, după o acțiune colectivă încântătoare a roș-albaștrilor.

Miculescu și Cissotti au făcut șah mat apărarea lui Lucescu! Italianul, gol uriaș în FCSB – PAOK

Într-o atmosferă nebună pe Arena Națională, și a lovit bara după numai 7 minute prin căpitanul Adrian Șut. a continuat să preseze, iar tabela a fost deblocată în minutul 30.

David Miculescu a driblat excelent în careul lui Kotarski și l-a servit excelent pe Juri Cisotti, care a marcat pentru 1-0 și a declanșat nebunia pe cel mai mare stadion al țării.

Este primul gol reușit de Juri Cisotti de când a fost transferat la FCSB. Fotbalistul italian , care a explicat că acesta este varianta ideală de înlocuitor pentru Darius Olaru, accidentat grav la umăr.

Până la golul înscris de Juri Cisotti, FCSB a mai ratat o ocazie uriașă prin Ngezana. Fundașul campioanei din SuperLiga a avut o lovitură de cap excelentă, scoasă însă de portarul celor de la PAOK.

Răzvan Lucescu, huiduit la sosirea la Arena Națională

Răzvan Lucescu nu a fost uitat de suporterii FCSB-ului după declarațiile de la finalul partidei tur, iar de fanii grupării roș-albastre la sosirea la stadion.

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greșeli, una la o fază fixă și încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiții.

Am preluat conducerea și am avut mai multe șanse de a marca al doilea gol, dar ăsta e fotbalul. Calificarea rămâne deschisă, va fi decisă la București”, a fost declarația lui Răzvan Lucescu, după meciul tur care i-a înfuriat pe fanii campioanei României.