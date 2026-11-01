Juri Cisotti la naționala României? Mihăiță Pleșan a răbufnit: „Doamne, am înnebunit cu toții!”

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Juri Cisotti a ajuns în centrul unor declarații extrem de dure făcute de Mihăiță Pleșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Fostul internațional român a criticat vehement ideea naturalizării mijlocașului italian de la FCSB și consideră că o asemenea decizie ar spune foarte multe despre nivelul la care a ajuns fotbalul românesc. Pleșan nu s-a ferit de cuvinte și a transmis că fotbalistul roș-albaștrilor este potrivit pentru SuperLiga, dar nu și pentru echipa națională a României.

Mihăiță Pleșan a răbufnit la adresa lui Juri Cisotti: „Dacă îl aducem la națională, punem lacătul!”

Posibilitatea ca Juri Cisotti să fie naturalizat și să devină o variantă pentru echipa națională a României a stârnit o reacție vehementă din partea lui Mihăiță Pleșan. Fostul mijlocaș al Universității Craiova și al FCSB nu este deloc încântat de această idee și consideră că fotbalul românesc ar trebui să caute soluții în rândul propriilor jucători.

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În direct la FANATIK SUPERLIGA, Pleșan a pus sub semnul întrebării , invocând faptul că italianul a evoluat în ligile inferioare din țara natală înainte să ajungă în România. Fostul internațional a mers și mai departe, susținând că simpla discuție despre naturalizarea mijlocașului reprezintă un semnal îngrijorător pentru fotbalul românesc.

„Cisotti, pe care toată lumea l-a lăudat ani la rând, este un jucător care până la 27 de ani a jucat doar pe la Liga 3 și atunci ne mirăm de ce luăm bătaie de la Letonia, Armenia și așa mai departe. Cu părere de rău o spun, dar nivelul fotbalului românesc este modest. Văzusem la un moment dat, zicea cineva să-l naturalizăm pe Cisotti, să-l aducem la echipa națională. Serios, este deja prea mult. Dacă am ajuns să-l aducem pe Cisotti ca jucător de echipă națională, înseamnă că trebuie să punem lacătul, să tragem obloanele și să plecăm toți. Când am auzit, nu mai știu exact cine a zis, am spus: «Doamne, am înnebunit cu toții!». Dacă așa vrem noi să revoluționăm fotbalul românesc, e clară treaba. Punem lacătul și plecăm acasă”, a declarat Mihăiță Pleșan, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihăiță Pleșan nu îl vede pe Juri Cisotti la naționala României: „E bun doar pentru campionatul nostru!”

Mihăiță Pleșan și-a continuat discursul și a explicat de ce pentru prima reprezentativă. Fostul fotbalist a subliniat că evoluțiile apreciate din SuperLiga nu garantează automat valoarea necesară pentru fotbalul internațional. În opinia sa, nivelul campionatului românesc este prea scăzut pentru ca performanțele individuale din competiția internă să constituie singurul argument în favoarea unei convocări.

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În plus, fostul internațional s-a declarat împotriva naturalizării unor fotbaliști aflați spre finalul carierei, în detrimentul jucătorilor români: „Este un jucător OK, dar doar pentru campionatul României. Totuși, campionatul nostru este slab. Dacă nu putem câștiga cu Armenia, Bulgaria sau Letonia, e clar că nu avem un campionat puternic. Să naturalizezi jucători la 32 de ani? Cu ai noștri ce mai facem? Eu nu pot să accept ca un jucător de Liga 3 din Italia să vină să joace la naționala noastră. Și punct”, a continuat Mihăiță Pleșan.

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Criticile lui Mihăiță Pleșan nu s-au oprit la Juri Cisotti. Fostul internațional a analizat și situația generală de la FCSB, unde consideră că există probleme în ceea ce privește unitatea vestiarului. Pleșan este de părere că Laurențiu Reghecampf încearcă să construiască un grup unit, însă are o misiune dificilă: „La FCSB, din punctul meu de vedere, nu este un grup. Încearcă Reghe să facă ceva, dar nu știu dacă va reuși, că sunt și mulți străini”, a mai spus Mihăiță Pleșan, la FANATIK SUPERLIGA.