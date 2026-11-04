Sport

Juri Cisotti, lovitură dură pentru FCSB! Când revine pe teren. Exclusiv

Cristi Coste
04.11.2026 | 10:54
Juri Cisotti lovitura dura pentru FCSB Cand revine pe teren Exclusiv
breaking news
Cât lipsește Juri Cisotti după accidentarea din meciul cu Universitatea Cluj. Foto: sport.pictures.eu.
Cât stă Juri Cisotti după accidentarea din meciul U Cluj - FCSB. Roș-albaștrii au primit o lovitură dură. Fanatik are toate detaliile
ADVERTISEMENT

Juri Cisotti (33 de ani) s-a accidentat serios în meciul pe care FCSB l-a pierdut cu Universitatea Cluj, scor 0-1, în etapa a 14-a din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, fotbalistul italian nu va merge la Belgrad, deoarece Marijana Kovacevic nu poate interveni. FANATIK a aflat că Cisotti va sta pe bară o perioadă de 4-6 săptămâni.

Când revine Juri Cisotti! Lovitură dură pentru FCSB

Juri Cisotti a fost înlocuit după doar aproximativ o jumătate de oră în meciul U Cluj – FCSB 1-0. MM Stoica a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK italianul în vârstă de 33 de ani este suspect de ruptură la gambă. Din informațiile FANATIK, Cisotti nu va pleca la Belgrad pentru că Marijana Kovacevic nu poate interveni în zona unde jucătorul FCSB s-a accidentat.

ADVERTISEMENT

FCSB a trimis în Serbia raportul medical al lui Cisotti, însă, din nefericire pentru trupa lui Gigi Becali, Marijana Kovacevic nu poate da o mână de ajutor. Astfel, perioada de absență preconizată este între 4 și 6 săptămâni. Doar că lovitura poate fi una mult mai dură pentru fosta campioană a României.

Șansele sunt destul de mici ca Juri Cisotti să mai joace în 2026. Concret, italianul care evoluează în ofensivă revine la începutul lunii decembrie pentru ultimele 3 meciuri ale FCSB cu Farul, Sepsi și Botoșani. Totuși, perioada de absență ar putea fi mai lungă, deoarece durează până când italianul va reveni în formă. Există șanse ca Cisotti să revină abia în cantonamentul de iarnă din Antalya.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

FCSB l-a pierdut și pe Arnold Garita

Pe lângă Juri Cisotti, FCSB l-a pierdut pentru o perioadă îndelungată și pe atacantul Arnold Garita. Acesta a ieșit de pe teren în finalul primei reprize a derby-ului cu Rapid, acuzând dureri mari la genunchi. Mihai Stoica a anunțat că jucătorul camerunez va fi indisponibil timp de o lună. Însă, accidentarea lui Garita nu reprezintă o problemă pentru roș-albaștrii, mai ales că Gigi Becali a anunțat că acesta nu va mai continua la FCSB din iarnă.

ADVERTISEMENT
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Digisport.ro
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas

Pentru postul de atacant Laurențiu Reghecampf îi are la dispoziție pe David Miculescu, Denis Drăguș și Alexandru Stoian. În plus, patronul a decis ca în perioada de mercato din iarnă să mai transfer un vârf de atac.

ADVERTISEMENT
1.60 e cota Betano pentru ”1 solist” la FCSB - Corvinul
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul maseurului mort...
Fanatik
Ionuț Chirilă l-a dat afară de la CS Dinamo pe fiul maseurului mort în accident. Prima reacție a lui Daniel Covaciu
Pancu, ai scăpat! Patronul l-a dat afară pe antrenor după ce i-a scos...
Fanatik
Pancu, ai scăpat! Patronul l-a dat afară pe antrenor după ce i-a scos fiul din lot
Care este, de fapt, numele real al lui Kimi Antonelli, noul campion din...
Fanatik
Care este, de fapt, numele real al lui Kimi Antonelli, noul campion din F1
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la...
iamsport.ro
Cei 2 cunoscuți fotbaliști pe care i-a 'adoptat' Gică Hagi: 'Am stat la el acasă, în camera de oaspeți, ne-a deschis ușa familiei'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!