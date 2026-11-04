Juri Cisotti, lovitură dură pentru FCSB! Când revine pe teren. Exclusiv

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Juri Cisotti (33 de ani) s-a accidentat serios în meciul pe care FCSB l-a pierdut cu Universitatea Cluj, scor 0-1, în etapa a 14-a din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, fotbalistul italian nu va merge la Belgrad, deoarece Marijana Kovacevic nu poate interveni. FANATIK a aflat că Cisotti va sta pe bară o perioadă de 4-6 săptămâni.

Când revine Juri Cisotti! Lovitură dură pentru FCSB

Juri Cisotti a fost înlocuit după doar aproximativ o jumătate de oră în meciul U Cluj – FCSB 1-0. MM Stoica a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că . Din informațiile FANATIK, Cisotti nu va pleca la Belgrad pentru că în zona unde jucătorul FCSB s-a accidentat.

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FCSB a trimis în Serbia raportul medical al lui Cisotti, însă, din nefericire pentru trupa lui Gigi Becali, Marijana Kovacevic nu poate da o mână de ajutor. Astfel, perioada de absență preconizată este între 4 și 6 săptămâni. Doar că lovitura poate fi una mult mai dură pentru fosta campioană a României.

Șansele sunt destul de mici ca Juri Cisotti să mai joace în 2026. Concret, italianul care evoluează în ofensivă revine la începutul lunii decembrie pentru ultimele 3 meciuri ale FCSB cu Farul, Sepsi și Botoșani. Totuși, perioada de absență ar putea fi mai lungă, deoarece durează până când italianul va reveni în formă. Există șanse ca Cisotti să revină abia în cantonamentul de iarnă din Antalya.

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FCSB l-a pierdut și pe Arnold Garita

Pe lângă Juri Cisotti, FCSB l-a pierdut pentru o perioadă îndelungată și pe atacantul Arnold Garita. Acesta , acuzând dureri mari la genunchi. Mihai Stoica a anunțat că jucătorul camerunez va fi indisponibil timp de o lună. Însă, accidentarea lui Garita nu reprezintă o problemă pentru roș-albaștrii, mai ales că din iarnă.

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Pentru postul de atacant Laurențiu Reghecampf îi are la dispoziție pe David Miculescu, Denis Drăguș și Alexandru Stoian. În plus, patronul a decis ca în perioada de mercato din iarnă să mai transfer un vârf de atac.