Juri Cisotti, nerăbdător să joace în Europa League pe ”Marakana” din Belgrad: ”E o presiune, dar și o experiență foarte bună”. Video

FCSB nu a depus armele în Europa League, deși startul a fost departe de așteptări. Ce a spus Juri Cisotti despre partida de pe ”Marakana” din Belgrad cu Steaua Roșie.
Traian Terzian
18.11.2025 | 17:13
Juri Cisotti visează la meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik
La mijlocul săptămânii viitoare, FCSB se va deplasa la Belgrad pentru întâlnirea cu Steaua Roșie din Europa League. Juri Cisotti abia așteaptă să evolueze în vacarmul creat de suporterii sârbi pe celebrul stadion ”Rajko Mitic”, cunoscut mult mai bine sub denumirea de ”Marakana”.

Juri Cisotti, cu gândul la meciul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League

Campioana FCSB este departe de evoluțiile entuziasmante din sezonul trecut de Europa League și a strâns doar 3 puncte în primele 4 întâlniri din grupă. În ciuda startului anevoios, mijlocașul italian s-a arătat încântat că poate evolua în competițiile continentale.

”La Belgrad va fi o atmosferă frumoasă. La fel de frumoasă va fi și când va veni Fenerbahce aici. Fiecare meci în Europa e foarte frumos și reprezintă o experiență nouă. Aceste două meciuri sunt foarte importante pentru mine.

E important să jucăm un fotbal bun în Europa. Reprezentăm România în Europa League, e o presiune, dar și o experiență foarte bună”, a declarat Cisotti, într-un interviu pentru Sport Content EAD.

Cisotti, adevărul despre cum se simte la FCSB

Fotbalistul transferat de FCSB de la Oțelul Galați a precizat că toți jucătorii campioanei României se află la un nivel excelent cu pregătirea, iar acest lucru se datorează condițiilor foarte bune și a muncii depuse de staff-ul tehnic.

”Mă simt bine acum, am nevoie de ritm și de meciuri. Toți jucătorii vor să joace din 3 în 3 zile, am făcut o pregătire fizică foarte bună. La bază avem tot ce ne trebuie pentru refacere, antrenament și pregătirea meciurilor.

Mă simt bine fizic, însă cel mai important este că mă simt bine la nivel mental. Am toate condițiile aici, sunt profesionist așa că mănânc bine, mă odihnesc. Meritul este al staff-ului, pentru că mă pregătește bine în fiecare zi”, a spus Juri Cisotti.

Clasament Europa League

După ce în sezonul precedent a ajuns până în optimile de finală ale Europa League, fanii au sperat că FCSB va reuși să repete isprava și în actuala stagiune. Iar începutul a fost promițător cu o victorie pe terenul lui Go Ahead Eagles, scor 1-0.

Însă, acelea au fost singurele puncte câștigate de ”roș-albaștrii”, pentru că au urmat trei înfrângeri la rând. A fost 0-2 cu Young Boys Berna, 1-2 cu Bologna și 1-3 cu FC Basel, iar trupa lui Elias Charalambous este în afara locurile de calificare.

Ce urmează pentru FCSB în Europa League

Chiar dacă șansele de calificare în fazele eliminatorii s-au diminuat considerabil, nu este totul pierdut. FCSB mai are de disputat patru partide, două în deplasare și două pe teren propriu, iar programul acestora este următorul:

  • joi, 27 noiembrie 2025, ora 22:00: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
  • joi, 11 decembrie 2025, ora 22:00: FCSB – Feyenoord
  • joi, 22 ianuarie 2026, ora 22:00: Dinamo Zagreb – FCSB
  • joi, 29 ianuarie 2026, ora 22:00: FCSB – Fenerbahce

