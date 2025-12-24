Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti este una dintre piesele de bază ale FCSB-ului, varianta 2025. Impactul micuțului italian venit de la Oțelul în ianuarie la campioana României a fost instant. Este poate jucătorul care a trecut cel mai rapid furcile caudine ale pretențiosului Gigi Becali. În sezonul de primăvară, absența lui Olaru a fost uitată de prestațiile lui Juri Cisotti, care a pus umărul decisiv la titlul din luna mai.

Juri Cisotti, portret de fotbalist cu materia învățată la zi

În actualul sezon, FCSB a traversat „valuri” mai înalte, a înotat mult timp în apele adânci din subsol, dar remontada s-a declanșat. Cisotti a rămas printre jucătorii pe care patronul îi consideră esențiali. Tăcut, liniștit, cu materia fotbal învățată la zi în profesionistul calcio, Juri e piesă de bază.

L-am prins în vâltoarea de deplasări pe care FCSB le-a avut la finalul anului 2025 pentru un interviu sincer despre ce se întâmplă în spatele jucătorului cu numărul 31 pe care-l vedem pe gazon. Discuția deschisă pentru revista FANATIK cu cel care a fost desemnat am făcut-o la Grand Hotel Italia din Cluj, între meciul din Cupă al FCSB-ului la Bistrița (3-1), unde Juri a fost menajat, și cel de campionat cu U (2-0), când a fost integralist.

Juri Cisotti și efectul criticilor lui Gigi Becali: „Pe mine m-au motivat!”

Juri, mai știi ce făceai acum un an, la finalul lui 2024?

– Eram la Oțelul și tocmai mă accidentasem în Cupă la Miercurea Ciuc. A fost o accidentare ceva mai serioasă, am lipsit toată luna noiembrie. Apoi am intrat și am dat goluri și cu UTA, și cu CFR Cluj.

Te gândeai că peste câteva săptămâni urma transferul la FCSB?

– În acel moment eram concentrat doar pe ce am de făcut la Oțelul, să fac performanță acolo. Nu mă gândeam că va veni un transfer în iarnă.

Când ai aflat despre oferta de la FCSB?

– Mereu am auzit că cei de la FCSB vorbesc frumos despre mine la televizor. Dar eu știam doar ce apărea în presă la ora aia, nimeni nu e vorbit cu mine. Cred că s-a procedat corect așa față de mine și față de Oțelul.

S-a vehiculat acum un an inclusiv un posibil transfer al tău la Dinamo.

– La mine nu au ajuns astfel de informații. Pe mine mă interesa atunci doar ce face Oțelul.

Ce ai simțit când ți s-a spus că mergi să semnezi cu FCSB?

– M-am bucurat foarte mult că merg la cea mai bună echipă din România. A fost o provocare foarte mare și, ca să spun așa, un nou început. Mi-am îndeplinit practic un vis, pentru că FCSB este nivelul cel mai mare la care am ajuns în carieră. Am jucat meciuri europene, am luat titlul. Orice copil se gândește la așa ceva când se apucă de fotbal.

La FCSB nu ai debutat deloc ok. Ai fost criticat de Gigi Becali după chiar primul meci cu Hermannstadt. „Îl trimitem înapoi dacă nu face față”. Așa s-a exprimat.

– E normal ca primele meciuri la o echipă nouă, după pregătirea de iarnă, să fie mai dificile. La un club mare există mai multă presiune. Acele critici ale patronului m-au ajutat foarte mult ca să demonstrez că am valoare și că am meritat transferul la FCSB. Criticile mi-au dat motivație și mai mare!

800.000 de euro este cota actuală a lui Juri Cisotti

200.000 de euro era cota italianului când a semnat cu Oțelul în august 2021

Juri Cisotti, jucător indispensabil pentru FCSB?

Ai avut vreo întâlnire față în față cu Gigi Becali?

– Din păcate nu am avut niciodată această ocazie.

Tu ai contract cu FCSB până în 2027. Au existat discuții despre prelungire după prestațiile tale foarte bune?

– Cred că încă este destul de devreme să vorbim despre acest lucru. Personal nu am primit vreo propunere. Când va fi cazul, ne așezăm la masă și vorbim, dar acum sunt interesat doar de fotbal. Rămân concentrat pe obiectivele pe care trebuie să le îndeplinim pe teren.

Am deschis discuția despre contract, pentru că Gigi Becali declara că l-ai convins.

– Eu sunt foarte fericit la FCSB, avem cele mai bune condiții, avem meciuri multe și putem demonstra că suntem cei mai buni.

Ce sentiment ai când auzi aceste cuvinte?

– Mă bucur că sunt apreciat, dar nu avem jucători indispensabili la FCSB. Toți suntem foarte importanți. Avem nevoie ca toți jucătorii să fim foarte bine pregătiți. Eu mă pregătesc serios, îmi fac doar treaba, iar dacă echipa merge bine e perfect pentru mine.

20.000 de euro lunar este salariul actual al italianului la FCSB, având contract până pe 30 iunie 2027. Acesta i-a fost mărit cu 5.000 de euro la începutul actualului sezon

Ce discutau jucătorii FCSB în vestiar când echipa era pe locul 13 în SuperLiga

Ce s-a schimbat față de sezonul anterior de FCSB a avut luni de coșmar în SuperLiga?

– Nu știm nici noi ce s-a întâmplat, pentru că dacă am ști am fi rezolvat rapid situația. Nimeni nu știe! Nu se poate mereu să câștigi, mai sunt și perioade când nu îți ies lucrurile cum vrei. E normal ca fiecare echipă să aibă și asemenea perioade. Important este să avem atitudine și să rămânem uniți, să jucăm unul pentru celălalt și rezultatele bune se întorc.

Asta vorbiți și voi în vestiar?

– Când pierzi meciuri, cauți soluții discutând în vestiar. Nu e deloc simplu. Dar cu muncă și cu unitate se rezolvă.

Ce sentiment aveai când te uitai pe clasament și vedeai FCSB pe locul 13, de exemplu?

– Nici nu mă uitam pe clasament! Încercam să fiu mereu pozitiv și mă gândeam că vin victoriile. Contează unde vom fi la final, așa îmi spun mereu…

De ce a ales Juri Cisotti să joace în Malta la 25 de ani

Mai ții minte cum te-ai apucat de fotbal?

– Pe la 6 ani, cu prietenii, aproape de casă. Jucam mult cu colegii de școală.

La 18 ani primești cadoul debutului în Serie B. Pe 29 mai 2011 ai intrat 18 minute pe final de meci în Ascoli – Triestina…

– A fost o zi foarte frumoasă pentru mine, pe care nu am cum să o uit. Am primit acel cadou și cred că l-am meritat pentru că jucasem foarte bine la Primavera, la echipa secundă de la Trieste. Era și ultimul meci din campionat, echipa nu stătea prea bine în clasament, dar m-am bucurat foarte mult.

Nu ai jucat departe de casă, de Trieste, la începuturile carierei. Chiar și în străinătate, la Rijeka, erai la o aruncătură de băț de casă.

– Am fost și la Caserta, și la Spezia, care sunt la sute de kilometri de casă. Dar așa a fost să fie până am plecat în Malta.

De ce ai ales Malta în 2018?

– Venisem după o accidentare serioasă și trebuie să iau o decizie importantă. După 7 luni de pauză, ai nevoie de vreo 20 de meciuri ca să prinzi ritmul dinainte de accidentare și în Italia nicio echipă nu te așteaptă. Malta a fost cea mai bună soluție pentru mine în acel moment, dar și o oportunitate de a-mi deschide orizonturile. În Malta sunt mulți jucători de culturi diferite, din Sud America, din fosta Iugoslavie, din toată Europa.

Meciurile Oțelului cu Juventus și Manchester United l-au convins să vină la Galați

A fost o surpriză pentru tine când în august 2021 te-a căutat Oțelul Galați, o formație din liga a treia din România?

– Știam foarte puțin despre România în acel moment, iar despre ligile inferioare de aici chiar nimic. Am așteptat până la 18 august ca să iau decizia, deși am avut o ofertă și din liga a doua de aici. Nu cunosc detalii, doar ceea ce mi-au zis impresarii. Atunci am ales Oțelul pentru că am văzut că este o echipă cu tradiție în România și care merită să revină acolo sus unde a fost mai mereu. Suporterii mi-au dat încredere, mi-au scris mesaje și atunci am luat avionul și am venit în România să semnez cu Oțelul.

E adevărat că te-au convins cei de la Oțelul spunându-ți că este echipa care a făcut egal cu Juventus în trecut și a întâlnit Manchester United în grupele Ligii Campionilor?

– Da, e adevărat. Înainte să vin am găsit doar câteva informații pe internet, dar când am ajuns la Galați am aflat toată istoria clubului. Mi s-a spus despre meciurile cu Juventus și Manchester United, mi s-a spus că Oțelul a luat titlul în România acum câțiva ani și deci nu vin la orice formație, ci la una cu trofee în vitrină. Mi-am dat seama atunci că am ajuns la o echipă cu brand.

Cum a reacționat familia când le-ai spus că pleci în România?

– Familia mă cunoaște foarte bine, știe cum sunt. Eu, dacă am ocazia, îmi iau bagajul și plec! Familia, ca și mine, nu știa prea multe lucruri despre România, despre Bulgaria, despre Ungaria. Ai mei știu că sunt puțin nebun și, când îmi pun ceva în cap, fac imediat. De aceea vreau să le mulțumesc că m-au susținut întotdeauna, indiferent ce decizii am luat.

Cum au fost meciurile din liga a treia?

– Meciurile de acasă erau ok, mai ales după ce s-a deschis stadionul după perioada cu Covidul. Lumea la Galați iubește fotbalul foarte mult. Au fost foarte grele în schimb meciurile din deplasare în liga a treia. Fotbalul era dur, terenurile dificile, probleme mereu cu gazonul. Cred însă că acea perioadă m-a ajutat pentru ceea ce sunt acum.

„Îmi place să sufăr la pregătirea fizică pentru a-mi fi bine la meciuri”

Te-au ajutat și cantonamentele spartane cu Dorinel Munteanu la Vatra Dornei?

– A fost o experiență nouă pentru mine, nu mai trecusem prin așa ceva. Era greu mai ales la nivel mental. Dar personal îmi place să sufăr la pregătirea fizică pentru a-mi fi bine la meciuri. Toată lumea știe că, dacă ești bine pregătit fizic, îți este mult mai simplu în campionat. Te ajută mult acumulările, fără ele nu poți juca fotbal la nivel înalt.

Ce ai învățat de la Dorinel Munteanu?

– Mă bucur că l-am cunoscut pe Dorinel Munteanu și că a avut încredere în mine. Mi-a plăcut la el că munca și implicarea sunt pe primul loc. Este rar în zilele noastre să găsești un antrenor ca Dorinel Munteanu. Cum se spune, este un antrenor old-school, dar este un tehnician foarte bun. Când mi-am început cariera, chiar aș fi avut nevoie de un antrenor ca Dorinel Munteanu. M-ar fi ajutat foarte mult.

Spui că poate altfel era traiectoria ta în fotbal dacă-l aveai pe Munteanu la 16-17 ani.

– Da, la acea vârstă era mare respect pentru jucătorii mai mari și pentru antrenori, munca și capul jos! Dar pregătirea cu Dorinel Munteanu m-a ajutat și s-a văzut asta în rezultatele mele și ale Oțelului.

L-am văzut firav, slăbuț, mă gândeam: Ce caută ăsta la mine? A fost un jucător de caracter, a venit extremă dreapta și l-am făcut inter. A înțeles ce am vrut de la el. Era fix ce aveam eu nevoie la liga a treia. L-am șlefuit, i-am dat direcția corectă, dar caracterul l-a ajutat să ia deciziile bune. Va mai juca minim doi ani la nivel ridicat – Dorinel Munteanu, fostul antrenor al lui Juri la Oțelul

„Dacă am o problemă, discut cu Tommy, cu toți, îmi dau sfaturi și se rezolvă imediat”

Faci antrenamente suplimentare? Pentru că senzația din exterior este că nu ți se termină niciodată bateriile…

– Folosesc tot ce-mi spune staff-ul de la FCSB. Tommy (n.r. – Neubert) mă ajută foarte mult, îmi plac antrenamentele de aici. Bineînțeles că programul este diferit, pentru că atunci când joci din 3 în 3 zile nu te pregătești la fel ca o echipă care joacă doar în week-end. Mă simt foarte bine din toate punctele de vedere. Dacă am o problemă, discut cu Tommy, cu toți, îmi dau sfaturi și se rezolvă imediat.

Sunt și alți antrenori care ți-au rămas la suflet cum este Dorinel Munteanu?

– Eu încerc să învăț orice este bun pentru mine de la orice antrenor și de la orice coechipier. Așa am fost de când m-am apucat de fotbal. Cred că acum, la 32 de ani, am mintea deschisă ca să acumulez mereu ceva nou.

250.000 de euro a plătit Gigi Becali celor de la Oțelul pentru transferul lui Juri Cisotti

Sporturi extreme la încheierea carierei de fotbalist

Ce făceai dacă nu ajungeai fotbalist?

– M-am gândit mereu la fotbal, iar dacă nu era să fie fotbal, era oricum ceva legat de sport. Am mers foarte mult la munte, la snowboard. Când eram copil, la școală, am făcut baschet, volei, dar fotbalul a fost preferatul meu. Urmăresc foarte mult NBA când am timp, dar mă uit și la fotbal american pentru că mă destinde. Mă simt încă atras de sporturile extreme, cum îți spuneam, de skateboard, de snowboard.

Dar nu ai voie să le practici…

– Am terminat-o cu ele momentan, ca să zic așa, după ce am semnat primul meu contract profesionist. În caz de accidentare, aș avea o problemă cu meseria mea actuală. Dar sigur când voi termina cariera de fotbalist, o să mă reapuc de sporturi extreme, de skateboard, snowboard, de toate… O să le iau de unde le-am lăsat…

Ești dezamăgit că nu ai reușit să-ți construiești un drum în fotbalul italian?

– Nu am astfel de regrete. Eu sunt fericit cu ce am realizat. La fiecare echipă la care am jucat, am dat totul. Fizic, mental, ca implicare. Când am jucat în Italia, am făcut tot ce a depins de mine ca să reușesc. Dacă nu s-a putut mai mult, eu nu am ce să-mi reproșez și nici să regret!

Presa italiană te descoperea înainte de meciul FCSB – Lyon, de la începutul anului, când scria că băiatul din Tolmezzo a parcurs drumul din Trieste la întâlnirea cu Paulo Fonseca, antrenorul francezilor.

– M-au descoperit pentru că nu sunt foarte mulți italieni care joacă în cupele europene la formații din afara Italiei. Italia este o țară superbă și cam toți italienii vor să trăiască și să joace fotbal în Italia. Nu prea auzi despre un italian ca mine care să plece din Italia și să vină să joace în liga a treia din România (n.r. – zâmbește). E normal ca presa italiană să nu fi știut absolut nimic despre mine până la acel meci dintre FCSB și Lyon.

A fost recent și Andrea Compagno la FCSB…

– Da, dar Compagno jucase înainte în San Marino, care practic e în Italia, și a venit în România la Craiova, care e un nume, apoi a ajuns la FCSB. E greu să se scrie în Italia despre jucători italieni care evoluează în liga a treia! Asta cred că e explicația că au scris despre mine abia înainte de FCSB – Lyon.

Motivul pentru care a învățat să vorbească românește

Cât de repede ai învățat limba română?

– Destul de repede. Acum cred că vorbesc bine. Vreau să vorbesc și mai bine. Am avut noroc că atunci când am ajuns la Galați era doar un jucător din străinătate, iar puțini vorbeau limba engleză. Așa că Dar este vorba în primul rând despre respectul pe care trebuia să îl dau României că mi-a oferit șansa de a continua să joc fotbal. Plus că, să fim corecți: pentru noi, italienii, nu este deloc greu să înveți limba română. Se aseamănă mult cu italiana.

Juri, ce înseamnă România pentru tine în acest moment?

– Este casa mea de acum. România mi-a dat această ocazie și sunt foarte recunoscător tuturor persoanelor pe care le-am întâlnit aici și care m-au ajutat permanent. Îmi place totul aici, este o țară subestimată de cei de afară. Doar atunci când vii în România vezi cu adevărat ce înseamnă România și ce țară frumoasă și cu oameni minunați este.

Ce reacție crezi că ai avea dacă ai ajunge să fii convocat la naționala României?

– S-a mai discutat în presă despre acest lucru, dar fără nicio legătură cu mine. Eu cred că echipa națională a României are acum jucători foarte buni, unii colegi cu mine la FCSB. Sunt fotbaliști cu calitate, care au fost la ultimul campionat european, cel din Germania, și care sper că se vor califica și la Mondialul de anul viitor.

Golul cu Rapid din Giulești, un loc special în inima lui Juri Cisotti

Care e cel mai bun prieten al tău la FCSB?

– Vorbesc foarte mult cu Bîrligea și cu Zima. Ei vorbesc italiana ca și mine și e mult mai simplu. Dar nu am nicio problemă cu vreun coleg. Discutăm între noi, petrecem mult timp împreună. Suntem un grup puternic.

Care este poziția din teren unde te simți cel mai bine?

– Mă simt bine și în bandă, și ca inter, vreau să fac treabă bună. Încerc să ajut echipa pe ambele faze, iar dacă am finalizare sau pasă de gol sunt foarte fericit.

Pentru că tot ai adus vorba despre goluri. Care consideri că e cel mai important gol al tău pentru FCSB?

– Cel mai important e cel cu PAOK Salonic din Europa League. Dar un gol frumos și care mi-a rămas la inimă este cel contra Rapidului, din Giulești, din play-off-ul sezonului trecut. A fost pasa excelentă a lui Adi Șut și eu am lovit foarte bine mingea.

Se pregătește de nunta cu Ana, mare suporter al Pisei

Iubita ta Ana este din Pisa și e mare suporter al echipei locale, care tocmai a revenit în Serie A. Ce ați sărbătorit mai mult în vară: promovarea Pisei sau titlul tău cu FCSB?

– Normal că Pisa este un oraș cu mare pasiune pentru fotbal și Ana are foarte mulți prieteni care merg la stadion și care țin cu Pisa. Anei îi place mult fotbalul, s-a bucurat și pentru Pisa. Dar cea mai mare bucurie în casa noastră a fost pentru titlul pe care l-am câștigat cu FCSB!

Au fost și jucători români care au promovat cu Pisa.

– Da, cunosc, am auzit de toți. Moruțan și Rus au plecat însă, doar Marius Marin a rămas și în Serie A la Pisa.

Când urmează petrecerea de nuntă cu Ana?

– Suntem două persoane mai retrase, mai rezervate, cu siguranță va urma și nunta, dar nu vrem să facem o mare petrecere. Nu am stabilit data oficială a nunții, dar urmează cât de curând.

A renunțat la bani ca să semneze cu FCSB

Care este visul pe care încă nu ți l-ai îndeplinit?

– Mai am mulți ani de jucat, într-adevăr, dar sunt mai mulți ani în spate decât în față. Ceea ce îmi doresc este să fiu sănătos, să nu am accidentări și să câștig tot ce se poate cu FCSB.

Ai renunțat la bani la Oțelul ca să semnezi cu FCSB?

– Am renunțat, dar nu o să vorbesc niciodată despre sume. Nu am făcut-o până acum, nu o voi face nici de acum încolo.

Te așteptai când te-ai apucat de fotbal să ajungi să câștigi zeci de mii de euro pe lună?

– Ți-am zis că nu vorbesc despre sume, dar e adevărat că la FCSB este cel mai mare salariu al meu din carieră. Nici nu avea unde să fie mai mare (n.r. – zâmbește iar).

30.000 de euro este restanța de la Oțelul la care Juri Cisotti a renunțat pentru a se materializa transferul la FCSB

Mesajul lui Juri Cisotti pentru fanii FCSB

Cu cine se bate FCSB în acest sezon?

– E prea devreme să vorbim acum despre lupta la titlu. Avem echipe foarte bune care sunt pe locurile de play-off, dar campionatul este lung. În această perioadă, cel mai important lucru pentru noi la FCSB este să câștigăm meciul care urmează.

Care este mesajul lui Juri Cisotti pentru fanii FCSB, care au suferit în ultimul timp din cauza rezultatelor?

– Știu că a fost o perioadă mai dificilă pentru fani. Și noi suntem dezamăgiți, nu e deloc simplu, dar sunt convins că ne întoarcem! Asta trebuie să știe și să creadă suporterii. Avem nevoie de sprijinul fanilor, pentru că ne ajută foarte mult. Când e stadionul plin, devine mai ușor pentru noi să câștigăm!

Carte de vizită Juri Cisotti