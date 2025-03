Juri Cisotti, prima reacție după ce Gigi Becali i-a anunțat mărirea salariului după FCSB – U Craiova 1-0: „Sunt mulțumit”. Ce a spus Șut despre derby-ul cu Rapid

FCSB a încheiat cu dreptul sezonul regular din SuperLiga. Campioana României a învins-o la București pe Universitatea Craiova, scor 1-0. Deși , altul a fost preferatul patronului. Juri Cisotti l-a uimit pe Gigi Becali.

Gigi Becali i-a mărit salariul lui Juri Cisotti la FCSB: „Sunt mulțumit”

Gigi Becali a anunțat la scurt timp după FCSB – U Craiova 1-0 că . Juri Cisotti a oferit o primă reacție după meciul de luptă de pe Arena Națională.

„A fost o victorie foarte frumoasă pentru noi, acasă, alături de suporteri. A fost important să facem 3 puncte, dar acum începe play-off-ul. A fost important pentru noi și pentru clasament. Avem mereu energie, facem refacere și revenim.

Începem fiecare meci concentrați și vom vedea dacă vom fi campioni, dar acum e prea devreme. Vom vedea joi (n.r. Lyon) și începem play-off-ul cu mentalitate bună. (n.r. locul 1 în startul play-off-ului) Este foarte important, la fiecare meci jucăm pentru 3 puncte și suntem pe primul loc, dar știm foarte bine că în play-off se pot schimba multe.

(n.r. mărire salariu 20.000 de euro) Nu am auzit aceste declarații, dacă a vorbit frumos de mine (n.r. Gigi Becali) sunt mulțumit. Ne bucură aceste laude, dar eu sunt concentrat pe jocul meu și al echipei. Noi trebuie să fim concentrați să facem mai bine.

„Va fi greu fără Ngezana, fără Chiricheș cu Rapid”

(n.r. FCSB – Rapid) Nu știu ce s-a întâmplat în afara terenului, nu e vorba de revanșă, am jucat o oră în 10 oameni. Va fi un meci diferit și suntem pregătiți. Va fi greu fără Ngezana, fără Chiricheș normal.

Sunt jucători foarte importanți, dar avem lot bun și valoros. Toți jucătorii sunt pregătiți să fie în primul 11. (n.r. returul cu Lyon) Se poate întâmpla orice, noi mergem acolo pentru obiectivul nostru și vom vedea”, a declarat Juri Cisotti.

Adrian Șut anunță o altă față a FCSB-ului cu Rapid: „Trebuie să ne respectăm statutul”

Adrian Șut a fost cel care a decis derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Căpitanul roș-albaștrilor a ieșit la rampă cu o execuție fascinantă de la distanță. Fotbalistul campioanei României este deja cu gândul la play-off.

”Sunt fericit că am reușit să-mi ajut echipa. Am făcut un meci bun, s-a văzut că suntem o echipă unită și dăm totul. Știam că jucăm cu o echipă bună și ne bucurăm pentru cele 3 puncte. Meciurile din Europa ne-au ajutat foarte mult, am învățat să suferim și cred că am arătat ca o echipă adevărată în meciurile mari.

Urmează 10 finale și va fi foarte greu. Cred că o să fie un meci dificil (n.r.- cu Rapid, în prima etapă din play-off), dar noi trebuie să ne respectăm statutul și să arătăm că avem o echipă puternică și dominăm fiecare adversar. Cu siguranță, la un moment dat simți oboseala, am alergat foarte mult (n.r.- cu Lyon).

Dar în perioada asta am învățat să luptăm. Nu ne e frică de nimeni, mergem (n.r.- la Lyon) să dăm ce avem mai bun și am arătat că putem să ne batem cu oricine”, au fost cuvintele lui Șut.