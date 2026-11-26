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FCSB urmează să joace de două ori cu Csikszereda în perioada următoare, având prima dată un duel în campionat, iar ulterior altul în Cupă. FANATIK a aflat care este starea lui Juri Cisotti (33 de ani), „roș-albaștrii” având șanse mari să conteze din nou pe el contra ciucanilor.

Juri Cisotti revine la FCSB pentru meciul cu Csikszereda

Juri Cisotti s-a accidentat serios în meciul pe care FCSB l-a pierdut cu Universitatea Cluj, scor 0-1, în etapa a 14-a din SuperLiga. Pierdea sa a fost una extrem de importantă, echipa suferind ulterior alte rezultate dezamăgitoare. FANATIK a aflat însă că italianul revine și poate fi o soluție pentru Laurențiu Reghecampf în duelurile cu Csikszereda.

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„Apropo de FCSB, să le dăm celor care ne urmăresc o informație. Sunt șanse foarte, foarte mari pentru weekend. Au meci cu Csikszereda acasă și apoi meci cu Csikszereda și în Cupă. Ei joacă cu Csikszereda de două ori în patru zile. Sunt șanse foarte, foarte mari să îl recupereze pe Cisotti. Cisotti se antrenează și e un punct important!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ce s-a întâmplat cu Juri Cisotti după meciul pierdut cu U Cluj

. Italianul a fost introdus în teren din primul minut, însă s-a rupt după 32 de minute. El rămăsese întins pe gazon, iar colegul său Aymen Boutoutaou i-a anunțat pe cei din staff că Cisotti trebuie schimbat. Locul italianului în teren a fost luat atunci de tânărul Alexandru Stoian, care reușise chiar să înscrie un gol anulat pentru offside.

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FANATIK anunțase în exclusivitate că pentru a fi tratat de Marijana Kovacevic, el având o ruptură la gambă. „Este unul dintre jucătorii decisivi, care pot face oricând diferența. Accidentarea lui nu ne pică tocmai bine acum!”, spunea ulterior, într-o conferință de presă, Laurențiu Reghecampf despre fotbalistul său.

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