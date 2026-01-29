Sport

Juri Cisotti spune ce s-a schimbat la FCSB după vizita lui Gigi Becali în cantonament. Cum a descris-o pe Fenerbahce. Video

Nemulțumit de rezultatele din acest an, Gigi Becali a mers în cantonamentul FCSB și a avut o discuție cu jucătorii. Cum a descris Juri Cisotti întâlnirea cu patronul.
Traian Terzian
29.01.2026 | 21:20
Schimbarea observată de Juri Cisotti la jucătorii de la FCSB după ce Gigi Becali a fost în cantonament. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Înaintea duelului cu Fenerbahce din Europa League, Gigi Becali a mers și a stat de vorbă cu jucătorii în cantonament. Juri Cisotti a mărturisit că discursul patronului a schimbat starea de spirit de la FCSB.

Juri Cisotti, convins că lucrurile se vor schimba la FCSB după vizita lui Gigi Becali în cantonament

Mijlocașul italian al campioanei României a mărturisit că vizita lui Gigi Becali la baza de pregătire de la Berceni a adus o motivare în rândul jucătorilor, aceștia dorind să iasă din pasa neagră chiar de la meciul cu Fenerbahce din Europa League.

”Este un meci important pentru noi, trebuie să ne întoarcem pe calea bună și asta este o șansă. Sunt pozitiv că va fi un meci bun pentru noi. Sper să avem foarte mulți suporteri alături de noi. Ne cerem scuze suporterilor pentru această serie de rezultate negative, și noi suntem dezamăgiți. Este treaba noastră să facem rezultate bune și să aducem suporterii la stadion.

(n.r. – Cum a fost vizita patronului în cantonament? V-a motivat?) Cu siguranță că venirea lui ne-a motivat foarte mult. (n.r. – Sunteți gata pentru un restart? Cu Feyenoord ați arătat lucruri grozave, se poate și cu Fenerbahce?) Cu siguranță, da.

Fiecare meci are o istorie diferită, trebuie să începe meciul concentrați 100%. Știm că întâlnim o echipă bună, dar și noi avem valoare. Trebuie să facem lucruri bune și să luptăm pentru fiecare minge”, a declarat Cisotti, pentru Sport Content EAD.

Ce a observat la analiza celor de la Fenerbahce

Juri Cisotti a explicat de ce este important să obțină un rezultat bun la partida cu Fenerbahce și a dezvăluit faptul că i-a analizat pe turci și au observat unde sunt probleme pentru echipa antrenată de Domenico Tedesco.

”(n.r. – E mai important campionatul decât Europa League?) Fiecare meci e important pentru moralul nostru, dar și pentru suporteri. Avem nevoie de rezultate pozitive, trebuie să ne regăsim încrederea pentru că avem calitate.

(n.r. – Cum vezi Fenerbahce antrenată de Domenico Tedesco?) Știu că a făcut o treabă foarte bună cu naționala Belgiei, dar nu am văzut foarte multe meciuri ale lui Fenerbahce. I-am analizat și, ca fiecare echipă, nu e perfectă, trebuie să profităm de punctele lor slabe”, a spus italianul.

Cum se poate califica FCSB în play-off-ul Europa League

FCSB are nevoie de o victorie cu Fenerbahce, în jocul programat joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, pentru a mai spera că va încheia grupa de Europa League între primele 24.

Însă, chiar și cu 3 puncte ”roș-albaștrii” au nevoie și de jocul rezultatelor pentru a ajunge în play-off-ul optimilor. Campioana României depinde de alte 6 jocuri din ultima etapă a competiției, iar șansele ca astrele să se așeze în favoarea formației lui Gigi Becali sunt de doar 7%.

  • Young Boys să piardă cu Stuttgart
  • Celtic nu câștigă cu Utrecht, la egal FCSB trebuie să bată la 3 goluri diferență ca să treacă peste
  • Ludogoreț să nu câștige cu Nice
  • Feyenoord să nu câștige cu Betis, în caz contrar FCSB trebuie să bată la patru goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau olandezii
  • Basel să nu câștige la Plzen, în caz contrar FCSB trebuie să bată la patru goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau elvețienii
  • Salzburg să nu câștige la Aston Villa, în caz contrar FCSB trebuie să bată la trei goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau austriecii

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
