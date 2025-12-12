Juri Cisotti, unul dintre preferaţii lui Gigi Becali la FCSB! Ce spune despre laudele şi criticile patronului

ADVERTISEMENT

Juri Cisotti a fost unul dintre oamenii importanți ai lui FCSB din a doua jumătate a campionatului. Fără Darius Olaru, care era accidentat, Elias Charalambous s-a bazat pe italian la mijlocul terenului, iar el nu a dezamăgit. El este unul dintre puținii jucători care a fost mai mult lăudat decât criticat de Gigi Becali, iar acest lucru îl face în mod clar unul dintre favoriții patronului.

Juri Cisotti, flatat de laudele lui Gigi Becali. Italianul nu este afectat de critici

Prezența lui Juri Cisotti în lotul lui FCSB s-a simțit imediat. Jucătorul adus de la Oțelul Galați nu a avut nevoie de foarte mult timp de adaptare înainte să livreze meci de meci, iar mijlocașul a primit laude atât din partea oamenilor din club, cât și din partea mai multor foști fotbaliști români.

Viziunea sa este mult peste media SuperLigii, iar capacitatea sa de efort și sacrificiu face din el un fotbalist iubit de întreaga „suflare roș-albastră” și nu numai. chiar și atunci când echipa nu a mers bine, iar italianul a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK cum primește aceste lucruri:

„Mă bucur când vorbește frumos despre mine. Criticile fac și ele parte din acest sport, ele trebuie să mă motiveze și să am o reacție pozitivă. Am început foarte bine sezonul, cu câștigarea Supercupei, ne-am calificat în cupele europene, dar din păcate nu am început foarte bine campionatul, dar este lung și mai sunt multe meciuri în fața noastră. Eu cred că e devreme să vorbim despre aceste lucruri, deoarece campionatul este lung”, a spus Juri Cisotti, într-un interviu oferit exclusiv pentru FANATIK.

Juri Cisotti, Stranierul Anului 2025 la Super Gala FANATIK

Juri Cisotti „s-a luptat” cu jucători foarte buni pentru acest titlu, însă În urmă cu doar câțiva ani, italianul evolua pentru Oțelul Galați în Liga a III-a a României, iar acum este campionul României și joacă alături de FCSB împotriva echipelor tari ale Europei.

După primirea premiului, Juri Cisotti a avut un discurs emoționant în care a mulțumit clubului pentru oportunitatea pe care i-a dat-o, deși este un fotbalist ajuns, chiar dacă nu pare, la vârsta de 32 de ani: „Vreau să mulțumesc familiei mele și soției, au fost mereu alături de mine, la fiecare decizie. Și, bineînțeles, întregii echipe, fără ei ar fi fost imposibil. Vreau să mulțumesc și tuturor celor de la clubul FCSB, mi-au deschis poarta și au avut încredere în mine. Mă bucur că sunt aici, mă bucur pentru acest premiu”, a spus Juri Cisotti pe scena Super Galei FANATIK.