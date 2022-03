Jurnalist Fox News, rănit grav în Ucraina. Benjamin Hall relata de lângă Kiev

Încă un jurnalist a căzut victimă în războiul din Ucraina. Benjamin Hall, de la Fox News, relata pentru postul TV american de pe frontul din Kiev.

Corespondentul Fox News în Ucraina Benjamin Hall a fost internat după ce a fost rănit în apropiere de Kiev, a anunțat .

”În cursul zilei de azi (n.r. luni), corespondentul nostru Benjamin Hall a fost rănit în timp ce furniza știri din zona Kievului, în Ucraina”, a declarat directorul general al Fox News Media, Suzanne Scott, într-un comunicat.

”Avem un nivel minim de detalii în acest moment, dar Ben este internat în spital și echipele noastre de pe teren lucrează pentru a colecta informații suplimentare pe măsură ce situația se desfășoară rapid”, a mai punctat aceasta.

