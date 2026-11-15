Sport

„O trupă de dansuri populare! Slabi”. Jigniri incredibile la adresa „tricolorilor” după victoria contra Poloniei

Flaviu Popa
15.11.2026 | 22:49
O trupa de dansuri populare Slabi Jigniri incredibile la adresa tricolorilor dupa victoria contra Poloniei
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Nationala României, după meciul cu Polonia. Foto: Renato Anghelescu - FANATIK
Un jurnalist din Polonia a jignit din nou naționala României, la o zi după ce selecționata condusă de Gheorghe Hagi a bătut Polonia cu 2-1.
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Unii polonezi nu se împacă cu gândul că naționala României a bătut Polonia. Astfel, după potopul de jigniri din presa poloneză, de dinainte de partidă, a venit rândul unui jurnalist de la Varșovia să se enerveze. „Tricolorii” nu sunt considerați jucători de valoare, orice ar face.

Un jurnalist din Polonia a folosit cuvinte jignitoare când a vorbit despre naționala României

De această dată, cel care îi va enerva pe suporterii români este jurnalistul Mateusz Borek, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști sportivi. Asta, după ce a postat un mesaj foarte dur pe X, acolo unde are peste 730.000 de urmăritori. Jurnalistul nu s-a ferit de cuvinte dure și a lăsat să se înțeleagă că naționala țării noastre nu are niciun merit pentru că a bătut Polonia.

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„Este un coșmar! Cu cine Dumnezeu să mai câștigăm, dacă nu cu România?! Suporterii îmi cer socoteală pentru că am pronosticat o victorie cu 3–1 pentru Polonia. Eu doar am evaluat realist România: pentru mine, e o trupă de dansuri populare, pur și simplu o echipă slabă.

În primele 12 minute, România arăta ca echipa unei fabrici. Omule, Coubiș ăla, cu numărul 4, habar n-avea ce se întâmplă! La fiecare lovitură liberă, Hagi se uita la taică-su să vadă unde să bată!”, a răbufnit Mateusz Borek, conform Kanal Sportowy.

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Există și jurnaliști polonezi care nu sunt ostili. Unii chiar au mulțumit fanilor români pentru primire

România pierduse la Varșovia cu 0-6, însă naționala condusă de Hagi și-a luat revanșa în fața Poloniei. Paradoxal, avem acum șansa să terminăm grupa pe locul 3, peste Polonia, dacă vom bate în Bosnia. În condițiile în care „leșii” au un meci greu cu Suedia și este greu de crezut că pot să învingă un adversar net superior.

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Trebuie menționat că nu toți jurnaliștii polonezi sunt atât de agresivi. Cei de la Newsy Sportu, de exemplu, le-au mulțumit fanilor români pentru respectul pe care l-au acordat rivalilor polonezi, cu toate că aceștia sunt înfrățiți cu Ungaria și au scandat de multe ori „Ria, Riga, Hungaria”. „Respect pentru fanii echipei naționale a României! Vă mulțumim!”, au notat jurnaliștii de la Newsy Sportu.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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