Sport

Jurnalist român, martor la atentatul din Cracovia: „Sunetele par de mitralieră”

Flaviu Popa
07.11.2026 | 18:05
Jurnalist roman martor la atentatul din Cracovia Sunetele par de mitraliera
ULTIMA ORĂ
Jurnalistul Cristian Scutariu, martor la atentatul din Cracovia
Jurnalistul român Cristian Scutariu a fost în apropiere de atentatul de la Cracovia, acolo unde cel puțin două persoane au murit și alte 10 au fost rănite. Autoritățile încearcă să afle ce s-a întâmplat.
ADVERTISEMENT

Polonia este în stare de joc după ce un individ înarmat a pătruns într-o piață din Cracovia și a deschis focul. A ucis cel puțin două persoane și a rănit alte 10, inclusiv turiști. Jurnalistul român Cristian Scutariu se afla în zonă atunci când s-a întâmplat tragedia și a auzit focurile de „mitralieră”.

Un jurnalist român a fost martor la atentatul dintr-o piață din Cracovia

„Am nimerit bine în Cracovia. În urmă cu câteva minute a fost un… atentat. În Piața Centrală, ziarele locale zic că sunt 5 morți, între care și turiști. O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă. Iar sunetele, atât cât mă pricep eu, par de mitralieră. Atât cât mă pricep eu, adică deloc.

ADVERTISEMENT

Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul”, a scris Scutariu pe Facebook. Cristian Scutariu este un jurnalist sportiv român, născut în 1986, la București, cunoscut pentru activitatea la Gazeta Sporturilor și ProSport, dar și pentru opiniile sale tranșante despre fotbalul românesc.

Românii care au trecut prin Cracovia descriu haosul pe care l-au trăit în momentul atacului

În comentarii, alți martori la eveniment au oferit detalii despre ce au trăit. „Am fost și noi exact acolo. Ne-am refugiat în mica biserică din piață. Dumnezeu să îi ierte pe cei care nu mai sunt. A fost îngrozitor, i-am văzut pe cei care resuscitau o pers în fața magazinului Zara, geamurile praf de la gloanțe… o altă pers decedată, acoperită cu folie și rucsacul alături… în acest moment încă trec ambulantele și poliția. All the best”, a completat un român.

ADVERTISEMENT
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea...
Digi24.ro
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”

Conform datelor oficiale transmite de autorități, 5 persoane au fost ucise și 12 au fost rănite, inclusiv atacatorul. Acesta a fost transportat la spital și este sub pază. Nu se cunoaște momentan identitatea acestuia, nici motivul atacului. Polonia a avertizat încă de acum câteva luni că Rusia pregătește atacuri de acest tip, probabil sub steag fals.

ADVERTISEMENT
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
Digisport.ro
S-a terminat procedura de succesiune! Două persoane au moștenit averea lui Mircea Lucescu
FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf anunțată de FANATIK încă...
Fanatik
FCSB – Corvinul, echipa de start a lui Reghecampf anunțată de FANATIK încă de la prânz: Drăguș, titular! Update Exclusiv
Serie A, live în etapa 11. Eșec pentru Daniel Bîrligea la prima titularizare...
Fanatik
Serie A, live în etapa 11. Eșec pentru Daniel Bîrligea la prima titularizare pentru Frosinone! Parma – Bologna se joacă ACUM
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. Brest – CSM București se...
Fanatik
Live Blog Champions League handbal feminin, etapa 7. Brest – CSM București se joacă acum! Start mai bun al franțuzoaicelor
Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
Parteneri
Clubul din SuperLiga a plătit o sumă uriașă pentru a rezilia contractul cu...
iamsport.ro
Clubul din SuperLiga a plătit o sumă uriașă pentru a rezilia contractul cu antrenorul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!