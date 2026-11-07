Jurnalist român, martor la atentatul din Cracovia: „Sunetele par de mitralieră”

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Polonia este în stare de joc după ce un individ înarmat a pătruns într-o piață din Cracovia și a deschis focul. A ucis cel puțin două persoane și a rănit alte 10, inclusiv turiști. Jurnalistul român Cristian Scutariu se afla în zonă atunci când s-a întâmplat tragedia și a auzit focurile de „mitralieră”.

Un jurnalist român a fost martor la atentatul dintr-o piață din Cracovia

În urmă cu câteva minute a fost un… atentat. În Piața Centrală, ziarele locale zic că sunt 5 morți, între care și turiști. O mașină a intrat în piață, cineva a ieșit și a început să tragă. Iar sunetele, atât cât mă pricep eu, par de mitralieră. Atât cât mă pricep eu, adică deloc.

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Acum zboară elicoptere peste oraș, trei de poliție au trecut peste zona unde stau eu în ultimele 15 minute. E plin de poliție, de agenți de securitate, ambulanțe. E ușor haotic totul”, a scris Scutariu pe Facebook. Cristian Scutariu este un jurnalist sportiv român, născut în 1986, la București, cunoscut pentru activitatea la Gazeta Sporturilor și ProSport, dar și pentru opiniile sale tranșante despre fotbalul românesc.

Românii care au trecut prin Cracovia descriu haosul pe care l-au trăit în momentul atacului

În comentarii, alți martori la eveniment au oferit detalii despre ce au trăit. „Am fost și noi exact acolo Dumnezeu să îi ierte pe cei care nu mai sunt. A fost îngrozitor, i-am văzut pe cei care resuscitau o pers în fața magazinului Zara, geamurile praf de la gloanțe… o altă pers decedată, acoperită cu folie și rucsacul alături… în acest moment încă trec ambulantele și poliția. All the best”, a completat un român.

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Conform datelor oficiale transmite de autorități, 5 persoane au fost ucise și 12 au fost rănite, inclusiv atacatorul. Acesta a fost transportat la spital și este sub pază. Nu se cunoaște momentan identitatea acestuia, nici motivul atacului. Polonia a avertizat încă de acum câteva luni că Rusia pregătește atacuri de acest tip, probabil sub steag fals.