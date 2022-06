Jurnalista Dame Deborah James a murit. A pierdut lupta grea cu cancerul 

Jurnalista BBC, Dame Deborah James, a pierdut lupta cu cancerul. A încetat din viață la vârsta de 40 de ani, după o confruntare grea cu boala dură.

Jurnalista BBC, Dame Deborah James, avea cancer de cinci ani

Dame Deborah James de cinci ani. Marți seară, la ora 20: 58, pe contul ei de Instagram, a apărut o postare în care era îi

”Suntem profund întristați să anunțăm moartea doamnei Deborah James; cea mai uimitoare soție, fiică, soră, bunică. Deborah a murit liniștită astăzi, înconjurată de familie.

Deborah, pe care mulți dintre voi o veți cunoaște sub numele de Bowelbabe (numele pe care îl avea și contul său de Instagram), a fost o inspirație.

Suntem incredibil de mândri de ea și de munca și angajamentul ei față de campania caritabilă, strângerea de fonduri și eforturile ei nesfârșite de a crește gradul de conștientizare a cancerului care a atins atâtea vieți”, apare pe

Din cauza cancerului, Dame Deborah James a renunțat la funcția de director de școală

Dame Deborah James a fost în trecut și director de școală. Însă, cancerul a determinat-o să renunțe la această profesie și să privească viața dintr-un alt unghi.

Dame Deborah James a început apoi să scrie sub numele de ”Bowelbabe”, iar la scurtă vreme a obținut un post de editorialistă la ”Sun” și nu a durat mult până să lanseze bestseller-ul ”F*** You Cancer: How to Face the Big C, Live Your Life and Still Be Yourself”.

În 2018, Deborah James a început să colaboreze cu BBC Radio 5, unde s-a pus bazele podcastului ”BBC You, Me and the Big C”. Prin intermediul acestui canal, jurnalista îi încuraja pe bolnavii de cancer să se bucure de viață.

”Găsește o viață de care merită să te bucuri; asumă-ți riscuri; iubește profund; nu ai regrete; și întotdeauna, ai mereu speranță rebelă”, sunt o parte dintre spusele lui Deborah James, atunci când era în viață.