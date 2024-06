Corina Dobroiu, o jurnalistă cu 15 ani de experiență în televiziune a fost hărțuită verbal de Adrian Dăianu, președintele PSD Târgu Jiu, care a filmat-o și a luat-o la rost pentru modul în care își face meseria. Social democratul ar fi fost supărat pentru că jurnalista Gorj TV ar fi denaturat adevărul într-o știre.

Jurnalistă din Gorj, hărțuită de liderul PSD Târgu Jiu. ”Cine te-a învățat să faci știri?”

Pe lângă președintele PSD Târgu Jiu, Adrian Dăianu, a intervenit în discuția aprinsă și Luis Popa, candidat la Consiliul Local. ”Vreau și eu să o filmez pe doamna de la Gorj TV. A zis mai devreme că am fugit din curtea școlii.

Dragii mei, nu am fugit. Vă garantez că am fost aici. Unde am fugit? Scrieți o știre corectă. Mințiți cu nerușinare“, a explicat liderul social democrat. Jurnalista nu s-a lăsat, însă, intimidată.

Mai mult, liderul PSD a întrebat-o pe experimentata jurnalistă ”cine a învățat-o să facă știri”. ”Unde am fugit eu? Da, te iau la întrebări. O să facem o mică captură și să facem o paralelă. Data viitoare când vorbești să spui adevărul“, a răbufnit Adrian Dăianu.

Tot mai multe incidente la secțiile de vot din România pe 9 iunie 2024

La fel ca și la fiecare rundă de alegeri, . De la polițiști mușcați de mână de alegători, la bătăi între candidați, televiziunile și site-urile de știri au prezentat zeci de astfel de cazuri bizare. De exemplu, doar în București au fost semnalate 65 de incidente electorale.

Conform comunicatului oficial, dintre acestea 11 nu s-au confirmat, iar 17 sunt în curs de verificare. ”În acest context, angajații MAI au intervenit operativ în cazul fiecărei sesizări, luând măsurile prevăzute de lege atunci când a fost cazul.

În ceea ce privește misiunile Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, până la ora 20.00, nu au fost înregistrate situații de urgență în încăperile unde se exercită dreptul de vot.

De asemenea, echipajele SMURD au acționat pentru acordarea primului ajutor în cazul unor persoane în proximitatea sau în curtea instituțiilor unde au fost amenajate secții de votare, pentru diverse probleme medicale constatate”, au transmis reprezentanții IPJ.

În acest sens, jandarmii au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale în valoare de 24.800 de lei și au întocmit dosare penale pentru 17 posibile infracțiuni.