Jurnalista Lucia Goracci, mărturii despre plângerea penală făcută împotriva Dianei Șoșoacă și a soțului ei: „M-a mușcat de mână”

Jurnalista a povestit ce s-a întâmplat în ziua respectivă, când trebuia să îi ia un interviu senatoarei Diana Șoșoacă, dar lucrurile au degenerat.

Astfel, Lucia Goracci a explicat că ea a rămas pe hol în momentul în care filmarea a început, dar toate lucrurile au mers bine inițial.

Mai mult decât atât, i-a primit zâmbitoare, cu covrigei și alune pe jurnaliștii italieni.

Cum a degenerat un interviu într-o plângere penală

Totul a degenerat rapid, iar soțul senatoarei a adus un sac negru și a spus că acolo sunt puse persoanele decedate,a povestit jurnalistam conform

„Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie”, a relatat ea.

Diana Șoșoacă a devenit foarte agitată după acest moment, iar atunci chiar le-a spus jurnaliștilor de la postul de televiziune italian RAI 1 că ea hotărâște condițiile în care va avea loc interviul.

Diana Șoșoacă nu a vrut să lase echipa de filmare să plece

Echipa de filmare s-a pregătit de plecare, dar Diana Șoșoacă nu a vrut să îi mai lase să iasă, și chiar a încuiat ușa. Mai mult, ea i-a spus soțului său să sune la 112.

„După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece.

În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri.

A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe”, a mai povestit jurnalista din Italia.

Soțul Dianei Șoșoacă ar fi agresat-o pe Lucia Goracci

Mai mult decât atât, jurnalista a fost agresată de . Acesta a împins-o, apoi i-a dat masca de protecție jos și chiar a mușcat-o de mână.

„M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară”, a explicat jurnalista de la RAI 1 pentru sursa citată anterior.

Lucia Goracci a depus plângere penală la Secția 4 de Poliție din Capitală pentru sechestrare, lipsire de libertate și violențe.