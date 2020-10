Jurnalista Roxana Hulpe de la Pro TV, noua prezentatoare de știri de la Prima TV

Roxana Hulpe a demisionat de la Pro TV și urmează să o vedem la pupitrul știrilor de la Prima TV. FANATIK a aflat în exclusivitate că jurnalista urmează să debuteze la cea de a doua televiziune în luna noiembrie.

Reporterul de la Pro TV va prezenta programul de știri „Focus 18”, care este și principalul jurnal informativ al respectivului post de televiziune. Ea se va afla în fața camerelor de joi până duminică.

Jurnalista are 5 ani în echipa televiziunii de pe Pache Protopopescu, iar, înainte de a se alătura lor, a lucrat pentru TVR Cluj. Este absolventă a facultăților de Litere și Geografie-Turism din Cluj.

Roxana Hulpe este originară din Gilău, o comună de lângă Cluj, și a declarat că a avut înclinații spre jurnalism încă din copilărie. „În presă am știut cumva că voi ajunge încă de mică. Tata e preot într-o comună de lângă Cluj și în fiecare seară obișnuia să facă Vecernia – slujba de seară. După Vecernie începea jurnalul de știri la Pro TV. Eu eram mică, aveam vreo șase ani și mama îmi dădea pasa: ea era în casă, se uita la televizor și eu eram în curte, lângă biserică și făceam pe Cătălin Radu Tănase.

Nu voiam să fiu Esca, voiam să fiu Tănase. Și mama spunea: „Roxana Hulpe este în curtea bisericii de la Gilău și vine cu mai multe informații despre Vecernie”. Apoi venea rândul meu: „Bună seara, Ruxandra Hulpe, mama, sunt aici lângă biserică și în seara aceasta au fost cinci credincioși”. Asta făceam în fiecare seară.” a povestit ea pentru life.ro.

Ulterior, și-a dorit să ajungă actriță, dar nu a fost un lucru care nu i s-a potrivit. Mai târziu, a vrut să încerce medicina, dar s-a lăsat convisă de mama ei, care i-a spus că sunt prea mulți ani de facultate.

După BAC, Roxana a ajuns la pupitrul știrilor de la Antena 1 Cluj, la stația locală, unde a prezentat jurnalul matinal timp de 1 an. Următorul pas a fost la stația locală Transilvania Look, fiind reporter pe social și pe eveniment. Aventura de la Cluj s-a terminat pentru frumoasa jurnalistă după un an și jumătate la TVR Cluj.

La Pro TV a lucrat o perioadă în cadrul emisiunii lui Măruță, dar mărturisește că voia foarte mult să ajungă la știri: „mi-am dorit foarte mult la știri și mergeam o dată pe săptămână la Gabriela Popescu să-i bat la ușă: „Bună ziua, Gabriela! Sunt Roxana Hulpe, vreau și eu la știri, te rog!”. „Nu se poate, nu se poate!”, răspundea ea. A două săptămână mă duceam iar.

Am dus-o așa vreo două luni și într-o zi eram la Pitești și m-a sunat să vin urgent în biroul ei. Nu ai idee cum am venit din Pitești, cu ce viteză. Mi-a spus că are nevoie de mine și îmi dă o șansă. Și azi e fericită.” a spus ea pentru sursa citată mai sus.

