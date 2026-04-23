Jurnalistă ucisă într-un atac brutal. Filmul tragediei din sudul Libanului, minut cu minut: două ore de coșmar și acuzații de crime de război

Armistiţiul de zece zile dintre Israel şi Liban este încă în vigoare, dar acesta nu este respectat întru totul. Chiar dacă intensitatea loviturilor israeliene nu este atât de puternică ca acum câteva săptămâni, acţiuni punctuale din teren provoacă în continuare tragedii, iar autorităţile libaneze vorbesc chiar de crime de război.

Premierul libanez acuză Israelul de crime de război

De la începutul conflictului, jurnaliştii au fost ţinte predilecte ale atacurile israeliene, cel puţin opt fiind ucişi în ultimele două luni, după data de 1 martie. Ultima victimă este Amal Khalil (43 ani), reporter la ziarul Al Akhbar, care a fost ucisă miercuri, în timp ce realiza un reportaj în sudul Libanului. În acelaşi atac a fost rănită şi fotografa independentă Zeinab Faraj.

Oficialii libanezi acuză că jurnalistele au fost vizate în mod deliberat, în timp ce încercau să se adăpostească într-o casă, după ce un atac aerian inițial a lovit un vehicul care circula în fața lor, ucigând doi bărbați ale căror identități nu au fost încă dezvăluite. , iar premierul libanez Nawaf Salam acuză că, ulterior atacului, armata israeliană a vizat deliberat şi o ambulanţă, uşor identificabilă, care se îndrepta spre locul unde se aflau cele două jurnaliste, pentru a le acorda primul ajutor.

Amal Khalil a fost ameninţată cu moartea de israelieni în 2024

„Țintirea celor două jurnaliste, obstrucționarea sosirii echipelor de ajutor și chiar vizarea din nou a locațiilor lor după sosirea acestor echipe constituie crime de război”, a acuzat prim-ministrul Nawaf Salam. La fel ca premierul, publicaţia Al Akhbar, unde lucra Amal, a acuzat Israelul că duce „o politică sistematică menită să reducă la tăcere pe oricine dorește să expună crimele și practicile ocupației”.

În 2024, Amal Khalil declara că a primit o amenințare cu moartea din partea israelienilor, care o avertizau să nu rămână în sudul Libanului. Comitetul pentru Protecția Jurnaliștilor a declarat la acea vreme că acest lucru ridică „îngrijorări serioase cu privire la vizarea ei în mod deliberat”.

Civil Defence crews were finally able to access the site where Leb journalist Amal Khalil was trapped under rubble but only hours later. They retrieved her body. Her newspaper Al Akbar has put out a video tribute. Lebanon’s Minister of Information condemned the incident… — Alex Crawford (@AlexCrawfordSky)

Filmul operaţiunii uciderii lui Amal Khalil, minut cu minut

De asemenea, ziarul a publicat un raport cronologic detaliat despre incident, citând informații de la Apărarea Civilă Libaneză. Pe baza acestor date, atacul s-a desfășurat astfel:

ora 14.45: Amal Khalil conducea în spatele mașinii lovite de forțele israeliene, în care, potrivit IDF, au fost uciși doi „teroriști”. Ea a oprit mașina și împreună cu colega ei, Zeinab Feraj, a căutat adăpost în cea mai apropiată casă;

ora 14.50: Amal Khalil a contactat telefonic mai multe persoane cărora le-a spus că se ascunde de bombardamente;

ora 16.27: casa în care se ascundeau jurnalistele a fost ţinta unui atac aerian israelian, după care s-a pierdut orice contact cu Amal Khalil. Când a ajuns Crucea Roșie libaneză, trupele israeliene au lansat o asupra ambulanței o grenadă de asomare și au deschis focul, împiedicând salvarea.

În apărarea sa, că indivizii din acest oraş au încălcat armistițiul și i-au amenințat trupele. De asemenea, Israelul a negat că ar fi vizat în mod deliberat jurnaliștii sau că ar fi obstrucționat eforturile de salvare, adăugând că incidentul face obiectul unei anchete.

Cel puţin opt jurnalişti libanezi ucişi de la începutul războiului din Iran

Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor a transmis că cel puțin opt lucrători din mass-media au fost uciși în Liban de la începutul războiului cu Iranul, pe 28 februarie 2026. Într-o singură zi, pe 28 martie, au fost ucişi nu mai puţin de trei jurnalişti. Fatima Ftouni, reporter la televiziunea Al-Mayadeen, fratele ei Mohammed, operator la aceeaşi televiziune, şi Ali Shuaib, corespondent al televiziunii Al Manar, se aflau în aceeaşi maşină de presă clar inscripţionate când au fost loviţi de o rachetă israeliană, pe autostrada Jezzine.

La începutul acestei luni, experții ONU au acuzat Israelul că ucide jurnaliști pentru a „reduce la tăcere” relatările despre campania militară din sudul Libanului. Armata israeliană a răspuns însă că avertizează în prealabil asupra atacurilor sale, pentru a-i proteja pe civili şi, de asemenea, a acuzat Hezbollah că folosește civili drept scuturi umane pentru a-și justifica acțiunile atunci când apar victime neintenționate. În plus, israelienii susțin că unii lucrători din mass-media sunt legați de grupări cu care se află în război, precum Hamas în Gaza, și că aceştia acționează sub acoperirea de jurnaliști.