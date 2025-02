Jurnaliști, spionați prin WhatsApp. Programul spion, creat de compania unui fost premier israelian

Au fost spionați circa 100 de jurnaliști și membri ai societății civile, informează reprezentanții aplicației de mesagerie deținută de compania Meta.

Jurnaliști, spionați prin WhatsApp

Cei aproape 100 de au fost vizați de un spyware deținut de Paragon Solutions, un producător israelian de software de hacking, au precizat reprezentanții WhatsApp, citați de .

Jurnaliștii și ceilalți utilizatori spionați prin WhatsApp au fost alertați cu privire la o posibilă afectare a dispozitivelor lor. Nu este clar cine a fost în spatele atacului.

Ca și alți producători de spyware, software-ul de hacking Paragon este utilizat de clienți guvernamentali, iar WhatsApp a declarat că nu a fost în măsură să identifice clienții care au comandat presupusele atacuri.

Experții au declarat că ținta a fost un atac „zero-click”, ceea ce înseamnă că țintele nu ar fi trebuit să dea clic pe niciun link malițios pentru a fi infectate. WhatsApp a refuzat să dezvăluie unde se aflau jurnaliștii și membrii societății civile, inclusiv dacă aceștia se aflau în SUA.

WhatsApp a mai informat că a trimis Paragon o scrisoare oficială și că analizează opțiunile sale legale. Reprezentanții WhatsApp au mai precizat că presupusele atacuri au fost oprite în decembrie și că nu se știe cât timp țintele au fost compromise.

„WhatsApp a întrerupt o campanie de spyware desfășurată de Paragon care viza o serie de utilizatori, inclusiv jurnaliști și membri ai societății civile. Am contactat direct persoanele care credem că au fost afectate.

Acesta este cel mai recent exemplu al motivului pentru care companiile de spyware trebuie să fie trase la răspundere pentru acțiunile lor ilegale. WhatsApp va continua să protejeze capacitatea oamenilor de a comunica în privat”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Paragon Solutions a refuzat să comenteze.

Programul spion, creat de compania unui fost premier israelian

Spyware-ul Paragon este cunoscut sub numele de Graphite și are capacități comparabile cu al NSO Group. Odată ce un telefon este infectat cu Graphite, operatorul spyware-ului are acces total la telefon, inclusiv posibilitatea de a citi mesajele trimise prin aplicații criptate precum WhatsApp și Signal.

Compania, care a fost fondată de fostul prim-ministru israelian Ehud Barak, a fost recent subiectul unor investigații în presa din Israel, după ce s-a raportat că grupul a fost vândut unei firme americane de capital privat, AE Industrial Partners, pentru 900 de milioane de dolari.

Relatările de presă au sugerat că tranzacția nu a primit încă aprobarea completă a autorităților de reglementare din Israel. Armele cibernetice precum Graphite și Pegasus sunt reglementate de Ministerul israelian al Apărării.

WhatsApp a informat că, în opinia sa, așa-numitul vector, sau mijlocul prin care programul spion a fost transmisă utilizatorilor, a fost un fișier pdf malițios trimis persoanelor care au fost adăugate la chat-uri de grup. WhatsApp a mai afirmat că poate spune cu „certitudine” că Paragon a fost legat de trimiterea acestui fișier.