Jurnaliştii britanici prezenţi la Cluj, despre legătura Emma Răducanu – România: “Tatăl, o influenţă majoră în viaţa ei”. Exclusiv

Campioana de la US Open, , a participat la Transylvania Open. Jucătoarea în vârstă de 18 ani care reprezintă Marea Britanie cu tată român şi mamă chinezoaică a ajuns până în faza sferturilor de finală, unde a pierdut cu Magda Kostyuk, scor 2-6, 1-6.

Emma Răducanu, primele victorii WTA din carieră, la Transylvania Open!

La Cluj, Emma Răducanu a obţinut primele două victorii din circuitul WTA din carieră pentru că, deşi a reuşit să câştige US Open şi să devină campioană într-un turneu de Grand Slam, până în această săptămână nu avea nicio victorie în circuitul WTA.

Ascensiunea meteorică a tinerei i-a luat prin surprindere pe jurnaliştii din întreaga lume, care aveau foarte puţine informaţii despre Emma Răducanu. La Wimbledon a obţinut primul mare rezultat al carierei, calificarea în optimile de finală.

Jucătoarea britanică a scris istorie la US Open! 10 victorii fără set pierdut pentru trofeu

Apoi, câteva luni mai târziu, la US Open, a scris istorie. Emma Răducanu a pornit din calificări şi după trei săptămâni şi 10 meciuri câştigate fără niciun set pierdut a devenit campioană de Grand Slam. Emma a devenit superstar peste noapte, fiind ţinta numărul 1 pentru marile case de modă şi pentru sponsori.

Campioana de la US Open a anunţat că va participa la Transylvania Open, în România, ţara natală a tatălui său, Ion Răducanu. Alături de ea au venit mai mulţi jurnalişti britanici, de la principalele publicaţii din Regatul Unit.

Jurnaliştii britanici prezenţi la Cluj au comentat pentru FANATIK relaţia dintre Emma Răducanu şi România

Şi pentru britanici, unul dintre punctele de interes ale turneului era conexiunea între Emma Răducanu şi România, mai ales că jucătoarea în vârstă de 18 ani a avut şi câteva mesaje în limba română înainte de începutul turneului.

Reporterii FANATIK prezenţi la Cluj i-au provocat pe jurnaliştii britanici la un dialog despre cum au simţit conexiunea dintre Emma Răducanu şi România, după o săptămână petrecută la Transylvania Open.

Neil McLeman, Daily Mirror: “E clar că există o conexiune puternică. Tatăl ei e de aici, bunica ei locuieşte la Bucureşti şi o vizitează des”

Neil McLeman de la Daily Mirror, consideră că relaţia Emma Răducanu – România este una reală, mai ales că jucătoarea în vârstă de 18 ani îşi vizitează bunica din Bucureşti, ori de câte ori are ocazia şi chiar îşi doreşte să vorbească româneşte cât mai mult:

“Emma chiar pare că are o afecţiune reală pentru România. Şi pentru public. Este mare păcat că nu a fost public la meciuri. Am văzut asta duminică, la antrenament când au venit foarte mulţi oameni. Apoi, după primul meci a fost întrebată în limba engleză şi a răspuns în limba română. A fost foarte frumos.

Nu ştiam nici noi care va fi conexiunea. A fost interesant să o vedem. Dar e clar că există o conexiune puternică. , bunica ei locuieşte la Bucureşti şi o vizitează des. Deci e clar că face eforturi să se integreze şi în societatea românească.

Are o mamă din China deci vorbeşte şi mandarină, cu tată român am văzut că ştie multe expresii în limba română. Cred că este o jucătoare foarte modernă”.

Molly McElwee, Daily Telegraph: “Câţi tineri îşi sună de două ori săptămânal bunicile?”

Molly McElwee, de la Daily Telegraph, spune că este plăcut să vadă cu câtă căldură a fost primită Emma Răducanu în România. În plus, jurnalista a rămas plăcut impresionată de faptul că imaginea Emmei Răducanu a fost pe toate afişele:

“Înainte să venim, nu ştiam ce relaţie are Emma cu România. Ştiam despre legătura puternică pe care o are cu mama ei, că vorbeşte şi dialectul mandarin. Eram interesată de cum avea să fie primită în România. A vorbit despre relaţia de prietenie pe care o are cu unele jucătoare.

Dar, a fost plăcut să văd că este încurajată şi atât de multă lume a vrut să o vadă. A făcut eforturi să vorbească româneşte şi am înţeles că o face din ce în ce mai bine. A vorbit mult despre bunica ei şi că o sună de două ori pe săptămână şi asta arată că au o relaţie strânsă.

Câţi tineri îşi sună de două ori săptămânal bunicile? Cred că asta este foarte drăguţ din partea ei. Iar evenimentul a fost promovat foarte bine. Imaginea ei a fost pe toate afişele, este campioana de la US Open.

Rob Maul, The Sun: “Cred că dacă meciurile s-ar fi desfăşurat cu public, ar fi fost o reacţie extraordinară”

Rob Maul, jurnalist The Sun, consideră că este mare păcat de faptul că fanii nu au avut acces în tribune. A rămas impresionat de numărul mare de oameni care au participat la antrenamentul de duminică şi spune că ar fi surprins ca Emma Răducanu să nu se întoarcă anual la Transylvania Open:

“Văd o legătură foarte puternică. Are un părinte din România, vine des în ţară să îşi vadă bunicii. Bunica ei locuieşte în Bucureşti. Faptul că vorbeşte limba, deşi admite că mai are de lucru la îmbunătăţirea vocabularului, clar înţelege.

Cred că dacă meciurile s-ar fi desfăşurat cu public, ar fi fost o reacţie extraordinară. Am văzut duminică, la antrenament, cât de mulţi oameni au fost în tribune, câţi o ştiau pe Emma Răducanu şi povestea ei.

“Dacă acest eveniment se va organiza şi la anul, aş fi foarte surprins ca Emma Răducanu să nu participe”

Da, cred că relaţia este foarte bună şi cred că dacă acest eveniment se va organiza şi la anul, aş fi foarte surprins ca Emma Răducanu să nu participe. Cred că Transylvania Open va fi parte a programului ei de turnee.

Nu sunt surprins de faptul că există o legătură puternică. Probabil că aşa se va întâmpla şi în China. Nu ştiu câţi membrii ai familiei mai locuiesc acolo, ştim doar că mama ei e chinezoaică şi că Emma vorbeşte şi mandarină.

Probabil că în momentul în care va merge în China, reacţia va fi asemănătoare cu cea de aici. Doar că a venit în cel mai nefericit moment posibil, când au intrat restricţiile anti-COVID şi s-au închis arenele sportive. E mare păcat.

“Să fim sinceri, nici noi nu ştiam multe despre Emma Răducanu până la Wimbledon”

Pentru că ne uitam pe afişe, în reviste, la TV cât de mult se vorbeşte despre Emma Răducanu. Să fim sinceri, nici noi nu ştiam multe despre Emma Răducanu până la Wimbledon. Ştiam numele, pentru că a fost selectată pentru echipa de Fed Cup la începutul anului, dar nu a jucat.

Apoi a apărut la Wimbledon. Şi presa a început să întrebe: cine este fata asta, ce familie are. Tatăl ei are o influenţă importantă în viaţa ei, dar nu apare în mass-media. Nu dă interviuri şi atunci este greu să ştii care e background-ul”, a conchis Rob Maul.

va mai participa în acest sezon la turneul WTA de la Linz. Britanica a anunţat că nu ştie dacă îşi va vizita bunica după turneul de la Cluj pentru a o proteja, în contextul numărului mare de cazuri COVID din România.

“100% o să mă întorc în turnee şi turneele din România vor avea o prioritate foarte mare pe agenda mea. Oamenii au fost foarte prietenoşi, nu mi-a venit să cred cât de bine am fost primită”, Emma Răducanu