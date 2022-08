Jurnaliștii de la BBC, surprinși de David Popovici, după ce românul a bătut recordul mondial: „Înotul nu e foarte popular la noi”

. Sportivul în vârstă de 17 ani a cucerit aurul european în 46.86, cel mai bun timp din istorie în proba de 100 m liber.

David Popovici i-a surprins pe jurnaliștii de la BBC. Campionul european a recunoscut că înotul nu este popular în România

după ce sportivul de la CS Dinamo a reușit să câștie aurul european în proba regină cu cel mai bun timp din istorie. Experților li se pare incredibil cum un puști de doar 17 ani poate domina cu atâta autoritate natația mondială.

Jurnaliștii de la BBC au luat legătura cu noul campion european, care i-a surprins pe britanici, după ce le-a mărturisit că disciplina la care excelează nu este una prea populară la noi în țară.

Britanicii au stat de vorbă cu David Popovici, după ce sportivul nostru a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber din cadrul Campionatelor Europene de natație de la Roma și a doborât, totodată,

„Racheta din România” a recunoscut că a avut emoții înaintea cursei pe care a terminat-o cu cel mai rapid timp din istorie și spune că și-a propus să coboare timpul sub 46 de secunde, după ce la Roma a fost cronometrat cu 46,86, nou record mondial în proba regină.

„Am vrut să înot cât de tare pot şi asta am și făcut. Un vis acum ar putea fi să ajung sub 46 de secunde. Adam Peaty este un pionier în termeni de obiective fixate şi atinse.

Multe au părut SF, dar nu şi pentru el. Am avut emoţii, bineînţeles, dar am ştiut că băieţii sunt mai speriaţi de mine decât sunt eu de ei.



Înotul nu este un sport foarte popular la noi în ţară, dar cred că de acum va deveni mult mai interesant de privit pentru români”, a declarat David Popovici pentru BBC.

Sportivul nostru finala fiind programată să înceapă la 20:01.