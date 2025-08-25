Sport

Jurnaliștii de la Marca, șocați de depunctarea lui FC U Craiova! „Un eveniment neobișnuit în istoria fotbalului”

Celebra publicație spaniolă Marca a reacționat după ce FC U Craiova a fost depunctată de FRF cu 94 de puncte din cauza datoriilor.
FANATIK
25.08.2025 | 20:10
Jurnaliștii de la Marca au analizat situația dramatică în care se află FC U Craiova. FOTO: colaj Fanatik

Retrogradată de FRF în Liga a 3-a, FC U Craiova a primit și o depunctare uriașă din partea Federației, 94 de puncte, din cauza faptului că gruparea patronată de Adrian Mititelu nu a achitat diverse datorii către jucători, oficiali sau alte cluburi. Depunctarea uriașă a fost scoasă în evidență și de celebra publicație spaniolă Marca.

Jurnaliștii spanioli, șocați de depunctarea primită de FC U Craiova

FC U Craiova traversează o situație dramatică înainte de startul noului sezon. Exclusă de FRF din Liga 2, gruparea din Bănie ar putea lua startul în divizia a treia de la -94 de puncte, penalizare aplicată de Federație din cauza datoriilor neachitate de către club. Depunctarea uriașă a ajuns și pe radarul celor de la Marca, care au abordat acest subiect.

„Într-un eveniment neobișnuit în istoria fotbalului, FC U Craiova, echipă din divizia a treia a României, a fost sancționată cu 94 de puncte înainte de startul sezonului din țara est-europeană. Federația a luat această decizie împotriva clubului alb-albastru din cauza datoriilor către foștii jucători, antrenori și angajați, dar și către clubul Dinamo București după un meci din Cupă.

Este a doua cea mai drastică pedeapsă din istoria fotbalului românesc, după cea a clubului FC Caransebeș, penalizat cu 96 de puncte în 2015”, au precizat jurnaliștii spanioli, care au menționat și faptul că echipa ar putea fi exclusă din competiții. Patronul clubului, Adrian Mititelu, a găsit însă o soluție pentru a evita această situație.

Cum a comentat Adrian Mititelu situația de la FC U Craiova

Într-un interviu postat pe pagina oficială a clubului FC U Craiova, Adrian Mitelu a vorbit despre situația în care se află echipa în acest moment din punct de vedere sportiv. „Vreau să-i asigur pe suporteri că activitatea va continua, chiar dacă la prima vedere sau de la distanță se vede că suntem într-o situație fără ieșire, nu e așa. Din punct de vedere sportiv stăm prost, suntem în Liga 3.

Vreau să spun că acest campionat va fi pentru asigurarea continuității. Nu există în mod real nicio depunctare, nicio retrogradare. Sunt acte abuzive, le vom anula în lunile următoare. Indiferent de rezultate, noi vom juca cel puțin în Liga 2 la anul”, a declarat omul de afaceri.

