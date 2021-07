Jurnaliștii italieni exultă după calificarea în semifinale: „Încă o noapte magică”

Curg laudele în presa italiană după calificarea elevilor lui Roberto Mancini în careul de ași al Campionatului European. Fără nicio înfrângere la această ediție a competiției, Squadra Azzurra și-a respectat blazonul și .

ADVERTISEMENT

Servit excelent în careu de Verrati, Barella i-a driblat fără probleme pe fundașii adverși și a deschis scorul cu un șut puternic, la colțul lung. Era minutul 30 al partidei, dar balanța părea să se încline deja în favoarea elevilor lui Roberto Mancini.

14 minute mai târziu, Insigne și-a potrivit mingea la 18 metri de poartă și l-a învins pe Courtois cu o execuție superbă. La pauză avea să fie, însă, 2-1, din pricina penalty-ului obținut de Doku și transformat fără emoții de Lukaku. La reluare, belgienii au alergat după egalare, dar defensiva condusă de veteranii Bonucci și Chiellini a funcționat perfect și Italia e cu un pas mai aproape de câștigarea trofeului.

ADVERTISEMENT

Jurnaliștii italieni sunt în al nouălea cer după calificarea în semifinalele Euro 2020

„Încă o noapte magică. Italia învinge Belgia cu 2-1 pe Allianz Arena din Munchen și „zboară” spre semifinale. Un meci aproape perfect, dar presărat cu multe emoții din partea miilor de fani aflați în tribune și a celor din fața micilor ecrane.

Singura dezamăgire este provocată de accidentarea lui Spinazzola , care a părăsit în lacrimi terenul de joc. Echipa lui Roberto Mancini a avut până acum un parcurs excepțional la Campionatul European, dar Belgia a fost primul adversar „adevărat”. Squadra Azzurra a făcut un meci nebunesc și a câștigat absolut meritat.

ADVERTISEMENT

Chiellini a reușit să-și revină la timp și, alături de Bonucci, l-a anihilat pe Lukaku, iar Barella și Insigne au marcat două goluri extraordinare. Mancini obține astfel cel de-al 32-lea rezultat pozitiv și a cincea victorie din cinci la Euro.

Acum ne pregătim să ”zburăm” la Londra, pentru semifinala de pe Wembley, conștienți că putem visa la un nou succes de zile mari al Italiei”, a scris .

ADVERTISEMENT

Mancini jubilează: „Felicitări băieților, au fost foarte buni”

Imediat după fluierul final al partidei de pe Allianz Arena din Munchen, selecționerul Italiei a ținut să-și felicite jucătorii pentru victorie, dar s-a arătat, totodată, dezamăgit de .

În minutul 77, fundașul de 28 de ani a început să acuze dureri la tendonul piciorului stâng, s-a oprit din alergare, a gesticulat către bancă, solicitând să fie înlocuit, după care s-a prăbușit pe gazon. Primele informații indică o ruptură a tendonului ahilean, accidentare care îl va ține luni întregi în afara terenului.

ADVERTISEMENT

„Am meritat să câștigăm, băieții au făcut un joc extraordinar. Practic, am ”suferit” doar în ultimele 10 minute, pentru că eram foarte obosiți, dar am fi putut să mai înscriem încă câteva goluri.

Belgia, mai bună la început? Nu cred, a fost un joc foarte deschis. Noi ne-am fixat un obiectiv și vrem să facem tot posibilul să-l atingem. Drumul este încă lung, mai sunt două meciuri, dar vom vedea ce se întâmplă.

ADVERTISEMENT

Spania? (n.r. adversara din semifinale) Să ne bucurăm de această victorie și apoi ne vom gândi la ea. Felicitări băieților, au fost foarte buni. Știam că vor face un meci extraordinar. Singura problemă este accidentarea lui Spinazzola. Sperăm să nu fie ceva grav”, a declarat Roberto Mancini.