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Presa din Spania, elogii după al doilea titlu mondial din istorie: „Triumful modului în care înțelegem acest sport”. Ce spun argentinienii despre Messi

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea ce au scris jurnaliștii spanioli și cei argentinieni după finala CM 2026 de la New Jersey, câștigată de iberici în prelungiri.
Dragos Petrescu
20.07.2026 | 05:00
Presa din Spania elogii dupa al doilea titlu mondial din istorie Triumful modului in care intelegem acest sport Ce spun argentinienii despre Messi
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Spania este noua campioană mondială, după ce a învins-o în prelungiri pe Argentina, scor 1-0 // FOTO: colaj FANATIK
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Spania este noua campioană mondială! Trupa lui Luis De La Fuente a învins-o pe Argentina la New Jersey, pe MetLife Stadium, scor 1-0, după 120 de minute în care a dominat autoritar jocul. Messi și colegii săi din atac nu s-au regăsit în marea finală, în timp ce portarul Emiliano Martinez a făcut adevărate minuni între buturi, el fiind principalul motiv pentru care partida a intrat în prelungiri. Vezi pe FANATIK ce au scris jurnaliștii spanioli și argentinieni despre prestațiile celor două echipe.

Presa din Spania, elogii la adresa lui De La Fuente și a jucătorilor iberici după triumful de la CM 2026

Multă lume a anticipat ca ultimul act de la New Jersey să fie controlat de Spania, însă nici chiar în felul în care s-a întâmplat. Argentina a dezamăgit profund, având doar două șuturi expediate spre poarta lui Unai Simon, ambele venind în ultimele secvențe ale meciului și niciunul dintre ele nefiind cadrat. De cealaltă parte, noii campioni au fost prezenți în ofensivă în permanență, având nu mai puțin de 20 de tentative de a marca, 12 dintre ele prinzând spațiul porții lui „Dibu” Martinez. Drept urmare, odată cu încheierea partidei, jurnaliștii de la Marca i-au ridicat în slăvi pe selecționer și pe jucători, declarându-se extrem de mândri de jocul prestat de favoriții lor.

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Spania a demonstrat de ani de zile că cea mai bună versiune a sa apare atunci când mingea devine protagonistă. S-a întâmplat în 2008, 2010 și din nou în 2012, când am abandonat definitiv stilul de joc agresiv, de modă veche, și am adoptat posesia, controlul și inteligența. Ce fotbaliști avem! Laporte! Cubarsí! Rodri! Fabián! Ce stăpânire de sine au. Și doi „drăcușori” precum Lamine și Nico. Ce prestație a avut Williams în finală! A meritat-o ​​din plin! Acest stil de joc ne-a adus prima stea în Africa de Sud, iar fidelitatea față de acest stil, în fața celui mai dificil adversar posibil, Messi și Argentina, ne-a dăruit-o pe a doua.

Această Cupă Mondială este un triumf al modului în care noi, în Spania, înțelegem acest sport. Este un triumf pentru De la Fuente, care îi reprezintă pe toți acei antrenori care continuă, în fiecare după-amiază, pe terenurile cu gazon artificial, să-i învețe pe copii că jocul începe din apărare, că trebuie să controlezi mingea înainte de a o degaja, să privești înainte de a lovi, că mingea nu „arde” la picior și că trebuie să dai mâna cu adversarul. Acest lanț invizibil pornește din cartiere și culminează cu câștigarea Cupei Mondiale. Spania nu a câștigat doar o finală. A protejat un stil de joc. A salvat fotbalul”, au scris cei de la Marca.

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Argentinienii și-au recunoscut înfrângerea, la ultimul dans al lui Messi la un CM

La polul opus, dezamăgirea a atins cote maxime. Cei de la El Grafico nu au contestat rezultatul, recunoscând că Messi și compania nu s-au ridicat la nivelul meciului, însă jurnaliștii consideră că trupa lui Scaloni a făcut un turneul excelent per total, iar la final, fosta campioană mondială „a căzut în picioare”.

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Nu a fost să fie…din păcate mai există și astfel de momente. Spania a fost mai bună, a meritat pe deplin victoria, însă elevii lui Scaloni au luptat până în ultimul moment, chiar și în inferioritate numerică, arătând un spirit tipic argentinian. Messi a jucat poate ultimul său meci pentru Argentina la Cupa Mondială, lacrimile sale de la final sugerând acest lucru, însă atât el, cât și ceilalți jucători, au căzut în picioare”.

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Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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