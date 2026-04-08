Jurnalistul turc care i-a pupat mâna lui Mircea Lucescu a reacționat după dezvăluirile lui Horia Ivanovici: „Moartea a alergat după noi”

Reacție emoționantă din partea jurnalistului turc care recent a impresionat întreaga lume când a aflat ultimele dezvăluiri despre marele Mircea Lucescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.04.2026 | 16:50
Horia Ivanovici a dezvăluit la scurt timp după moartea lui Mircea Lucescu ultima discuție purtată, telefonic, cu legendarul antrenor. Momentul s-a petrecut când „Il Luce” era în spital, chiar în seara de dinaintea infarctului care în cele din urmă s-a dovedit fatal pentru fostul selecționer al României.

Atunci, printre altele, fostul mare tehnician i-a mărturisit directorului FANATIK faptul că până și el a era șocat de modul în care starea sa de sănătate s-a deteriorat atât de mult într-un timp atât de scurt. Lucescu a precizat în discuția respectivă că nu înțelege cum a putut să ajungă de la a se simți foarte bine în decembrie la a avea în doar trei luni acele episoade cardiace, care, din nefericire, ulterior au culminat chiar cu moartea sa.

„Măi, Horia, parcă nu îmi vine să cred… În decembrie eram în formă maximă! Eram puternic, aveam entuziasm, mă simțeam bine. Pregăteam deja meciul cu Turcia. De-abia așteptam partida asta, eram convins că ne calificăm. Din decembrie au început însă problemele astea și nu m-am mai simțit bine.

Așa, brusc. În doar 3-4 luni m-am prăbușit cu sănătatea… E incredibil cum e bătrânețea asta. Aproape că nu îmi vine să cred! În decembrie eram fără probleme și în doar câteva luni s-a deteriorat totul. Nedreaptă e bătrânețea! Chiar nu mă așteptam… Totul s-a întâmplat atât de brusc, prea rapid, prea brusc… Parcă e un vis urât”, i-a spus Mircea Lucescu lui Horia Ivanovici în acea discuție. 

Mesajul cutremurător postat după moartea lui Mircea Lucescu

Acum, jurnalistul turc care a impresionat pe toată lumea înaintea meciului de baraj de la Istanbul, prin gestul său de a-i pupa mâna lui Mircea Lucescu înaintea conferinței sale de presă premergătoare partidei, a reacționat vizavi de aceste dezvăluiri făcute în FANATIK. El a preluat declarațiile respective ale lui „Il Luce” și le-a postat pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Insta Story, alături de un mesaj extrem de emoționant: „Noi am alergat după cupe, moartea a alergat după noi”. 

Postare jurnalist turc Mircea Lucescu
Postarea jurnalistului turc despre moartea lui Mircea Lucescu

 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
