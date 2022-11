Justificarea coaliției pentru blocarea tăierii pensiilor parlamentarilor: „E o lege proastă, că am văzut-o”. Stenograma discuției din Biroul Permanent

Subiectul tăierii pensiilor speciale ale parlamentarilor pare definitiv închis pentru coaliția PSD-PNL. Mai mult, majoritatea blochează dezbaterea în Parlament a unui nou proiect de lege pe care USR l-a depus pe această temă în urmă cu șase luni, pe considerente care ignoră dreptul constituțional la inițiativă legislativă al deputaților și senatorilor.

Tăierea pensiilor, blocată de șase luni

În ultima ședință a Birourilor Permanente reunite, reprezentanții social-democraților și liberalilor au refuzat trimiterea proiectului de la BP către comisia de statut pe motiv că ar trebui lăsat Guvernul să reglementeze chestiunea sau chiar că legea este proastă! Proastă sau nu, legea celor de la USR nici măcar nu a ajuns la comisie, cu atât mai puțin la plen, cel care ar trebui să decidă prin vot, potrivit Constituției, dacă inițiativa este bună sau proastă.

Din punct de vedere procedural, toate proiectele de lege sunt înregistrate la Biroul Permanent al fiecărei Camere, care apoi le distribuie, în funcție de obiectul reglementării, către comisiile care trebuie să-și dea avizul sau să facă raportul. Pentru modificările la Statutul deputaților și senatorilor, cum este cazul pensiilor speciale ale parlamentarilor, trimiterea către comisia de specialitate se face de către Birourile Permanente reunite.

Numai că în ședința BP-urilor reunite din 26 octombrie s-a decis prin vot nerespectarea Constituției pe motiv că legea propusă de cei de la USR nu e bună! Potrivit stenogramei ședinței, subiectul a fost ridicat de liderul de grup al deputaților USR Ionuț Moșteanu care le-a amintit colegilor săi că țin pe loc de șase luni proiectul pentru tăierea pensiilor foștilor parlamentari.

Aprecierile personale, mai tari decât Constituția

Primul care și-a exprimat opoziția a fost liderul deputaților PSD, Alfred-Robert Simonis, pe motiv că la Guvern se lucrează la un proiect de lege sau OUG pe această temă, pentru atingerea unui jalon fixat prin PNRR. Apoi a invocat faptul că subiectul ar putea fi tranșat printr-un acord al partidelor parlamentare, astfel încât să iasă o lege bună. „Pe colțul mesei am făcut legile până acum. Dacă vreți să mai facem una pe colțul mesei, putem s-o facem. Cred că înainte de a depune o lege proastă, care să fie eventual corectată în comisie – e sigur, proastă, că am văzut-o – înainte de a face o lege proastă pe care sperăm s-o corecteze unii prin comisii, mai bine ne punem cu toții la masă și facem o lege bună”, a spus Simonis.

În replică, Moșteanu i-a amintit că Parlamentul în întregul său poate decide dacă un proiect de lege este prost, nu un membru al Biroului Permanent. În plus, blocarea arbitrară a unui proiect de lege este o încălcare a dreptului la inițiativă legislativă.

„Constituția consfințește dreptul de inițiativă parlamentară, al parlamentarilor. Ceea ce faceți este un abuz neconstituțional, anticonstituțional. Nu puteți decide dumneavoastră sau niciunul dintre noi dacă propunerea e bună sau proastă. De aia avem Parlament, de aia avem comisii. Tot ce vă cer este să dați drumul acestei propuneri, să n-o mai blocați, pentru că n-am văzut așa ceva șase ani în Parlament, ca o inițiativă parlamentară să fie blocată – bună, rea, decide Parlamentul după – să-i dați drumul să intre în circuit. Legat de neconstituționalitate, vă reamintesc că Curtea Constituțională a spus ultima dată că tăierea pensiilor parlamentarilor este , în câteva zile. Bun, de acum până în mai aveam jumătate de an, era tot timpul să treacă în liniște, cu termene, prin toate Camerele. Haideți măcar în ceasul al 13-lea să dăm drumul acestei propuneri”, a spus Ionuț Moșteanu.

Parlamentul cere voie de la Guvern să legifereze

Liderul de grup al deputaților PNL, Gabriel Andronache a fost ceva mai subtil decât colegul său de la PSD cerând amânarea subiectului pentru viitoare reuniune a BP-urile reunite să se vadă dacă toate avizele necesare au fost primite. Numai că primirea avizelor nu este necesară unei inițiative parlamentare dinainte să intre în dezbaterea comisiilor.

În discuție a intervenit și Dan Barna (USR) care a spus că nu există niciun obstacol pentru ca o poziție comună a partidelor privind pensiile speciale ale parlamentarilor să fie convenită în cadrul dezbaterilor din comisie. „Un loc mai potrivit decât în comisie nu există. Că de asta stăm toți în clădirea asta, pentru că avem niște comisii în care putem să discutăm, invităm specialiști, stăm de vorbă. Asta că stăm noi de vorbă pe colțul mesei și ne dăm cu părerea nu e productivă și vedem unde suntem acum. Deci tocmai faptul că blocăm asta e un mesaj foarte prost pentru societate”, a comentat fostul vicepremier.

Într-o nouă intervenție, Andronache a evocat și el jalonul din PNRR și faptul că ar trebui așteptată soluția cu care Guvernul vrea să rezolve problema pensiilor speciale în ansamblu, nu doar pe cea legată de pensiile parlamentarilor.

„Sunt de acord cu domnul Simonis că, având un jalon în PNRR, ar trebui, înainte să începem discuții pe un proiect de lege care vizează doar o singură soluție, să vedem care este soluția globală pe chestiunea aceasta. Dar aceeași rugăminte, să ne uităm să vedem dacă a venit avizul Consiliului Legislativ și, dacă a venit, ulterior să intre în procedura parlamentară”, a spus Andronache, secondat de Alina Gorghiu, care a spus că amânarea se impune și pentru obținerea unei opinii de la Ministerul Muncii, deși nici aceasta nu este obligatorie pentru un proiect de lege.

La mâna lui Florin Iordache

Evocarea necesității avizului Consiliului Legislativ este puțin hilară în condițiile în care acest for este condus de către fostul deputat PSD Florin Iordache. În timpul legislaturii trecute, în martie 2019, Iordache a fost, alături de Eugen Nicolicea, printre membrii Biroului Permanent ai Camerei Deputaților care au tergiversat fără temei punerea pe ordinea de zi a unui proiect, tot al USR, care viza tăierea pensiilor speciale în ansamblul lor.

Deși Moșteanu susține că nu a mai văzut blocarea unui proiect într-un asemenea fel în cei șase ani de când este deputat, USR-istul nu prea are ținere de minte întrucât în urmă cu trei ani chiar președintele de astăzi al Consiliului Legislativ Florin Iordache împiedica, de cinci ori într-o singură lună, punerea pe ordinea zi a plenului a proiectului de tăiere a pensiilor speciale, care fusese deja tergiversat la comisii, întrucât acestea nu au depus raportul până la termenul fixat inițial.

La prima vedere, comportamentul puterii, atât cel din 2019, cât și cel de acum, pare greu de explicat în condițiile în care coaliția are suficiente voturi să respingă orice lege pe care o socotește „proastă”. Numai că în acest caz ar trebui să dea explicații publice contribuabililor nevoiți să plătească ei pensii care nu sunt justificate potrivit principiului contributivității la sistemul public de pensii. Astfel că, din punct de vedere politic, este mult mai convenabil pentru putere să împiedice din fașă ca acest subiect să ajungă din nou în atenția opiniei publice.

De altfel, și guvernul Ciucă are aceeași atitudine. Deși prin PNRR este obligat să vină până la sfârșitul anului cu o soluție privind prin care măcar să-i limiteze proporțiile, dacă nu să-l elimine, Executivul nu a anunțat nici măcar, în linii mari, un plan coerent.