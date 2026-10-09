Justin Ștefan, alte aroganțe la adresa Rapidului și o replică lui Victor Angelescu: „Jignirile nu reprezintă argumente”

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Justin Ștefan i-a oferit un răspuns președintelui de la Rapid, Victor Angelescu (42 de ani), care fusese deranjat de afirmațiile făcute de secretarul general al LPF cu privire la statutul giuleștenilor la nivel național. Ștefan a dus discuția într-o zonă economică și a oferit argumente în sprijinul ideii că Rapid nu este un „club național”.

Justin Ștefan i-a răspuns lui Victor Angelescu

În cadrul unei discuții despre atragerea fondurilor din partea investitorilor privați, Justin Ștefan afirmase că Rapid ”nu are valențe de club național”, singura formație din România cu acest statut fiind FCSB. Declarația l-a deranjat pe președintele giuleștenilor, iar Justin Ștefan i-a oferit o replică acestuia printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

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„Ca oficial al LPF, mă interesează capacitatea cluburilor de a transforma interesul publicului în venituri și de a construi o bază economică durabilă. Acesta este întotdeauna sensul în care discut despre potențialul comercial al cluburilor din Superliga. FC Rapid este un club autentic, cu rădăcini adânci în comunitatea giuleșteană. Suporterii care au rămas alături de echipă la bine și la greu reprezintă o parte esențială a identității sale.

Legătura cu Giuleștiul reprezintă un activ important al Rapidului, inclusiv din perspectivă comercială. Trebuie să distingem între notorietate, simpatie, atașament și consum. Un om poate simpatiza o echipă fără să cumpere constant bilete, abonamente sau produse ale clubului. Sentimentul său merită respect. Evaluarea comercială presupune însă să știm câți oameni cumpără, cât cheltuiesc, cât de des revin și cât costă dezvoltarea acestei relații”, a transmis oficialul LPF pe pagina sa de Facebook.

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Justin Ștefan a analizat situația Rapidului

s-a pronunțat apoi și cu privire la modul în care Rapid și-ar putea extinde baza de suporteri. „De aceea, în lipsa unor performanțe sportive notabile, perspectiva unei extinderi substanțiale a bazei de suporteri trebuie argumentată cu atenție. Ambiția este firească, dar o estimare serioasă a potențialului comercial are nevoie de dovezi. Pentru cluburile românești, consider că rezultatele europene și prezența repetată în fazele principale ale competițiilor UEFA pot contribui semnificativ la atragerea unui public mai larg.

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În cazul Rapidului, legătura cu comunitatea giuleșteană reprezintă tocmai o asemenea resursă. Ea poate susține dezvoltarea comercială și merită cultivată cu prioritate. Aceasta este distincția pe care am dorit să o subliniez: identitatea, expunerea și capacitatea de monetizare sunt legate între ele, dar nu sunt același lucru. Respectul pentru un club și pentru suporterii săi, indiferent că este vorba despre Dinamo, Rapid sau orice alt club din Superliga, este pe deplin compatibil cu o analiză realistă a potențialului său economic. Iar într-o astfel de analiză, jignirile nu reprezintă argumente”, a spus oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal.