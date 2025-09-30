Justin Ştefan, candidat la preşedinţia LPF?! Oficialul Ligii lămureşte lucrurile: „Doar în acest scenariu. Am avut o discuţie cu Gino Iorgulescu!”

doar dacă Gino Iorgulescu nu va dori să mai obțină un nou mandat la Liga Profesionistă de Fotbal.

Justin Ştefan clarifică subiectul candidaturii la preşedinţia LPF

Justin Ștefan a ținut să clarifice declarația care a făcut înconjurul presei sportive din România, aceea că își dorește să candideze la președinția LPF. Actualul secretar general al instituției a reiterat, la fel cum a făcut-o în podcastul de la GSP, că își va depune candidatura numai dacă Gino Iorgulescu nu va mai dori un mandat la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal.

„Am fost la un podcast la GSP și am declarat că intenționez să candidez la președinția Ligii Profesioniste de Fotbal, dar doar în situația în care domnul Iorgulescu nu va mai candida. Subliniez lucrul acesta și vă asigur că nu este negru de supărare pe declarația mea. Este o discuție pe care am purtat-o cu dânsul și știm amândoi cele două variante de lucru.

În măsura în care va candida, categoric că voi rămâne secretar general, iar în măsura în care nu va mai candida, intenționez să candidez la președinția acestui for”, a precizat Justin Ștefan, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Când vor avea loc alegeri la preşedinţia Ligii Profesioniste

Tot Justin Ștefan a mărturisit că dacă va încerca să-și prelungească mandatul la LPF pentru încă 4 ani. Decizia va fi luată în pragul alegerilor care vor avea loc în primăvara lui 2027.

„Eu cred că va lua o decizie foarte scurtă de timp. Analizează posibilitatea de a mai candida încă o dată. Considerăm că am făcut o treabă foarte bună în ceea ce privește contractul de drepturi TV. Există cluburi care depinde mai puțin de aceste drepturi, și aici ne referim la cluburile care au finanțatori antreprenori cunoscuți din România, dar în același timp sunt și cluburi mai mici dependente ce aceste drepturi. După cum bine știți, aceste drepturi vor continua să crească în următoarea perioadă. Cred că acesta este un argument justificat pentru a continua domnul Iorgulescu la Ligă, bineînțeles în măsura în care își dorește acest lucru.

În 2027 vor fi alegeri la Liga, undeva în prima parte a anului. Parcă ultimele alegeri au fost în prima parte a lui aprilie. Nu mai știu exact”, a specificat Justin Ștefan.

Regula U21 rămâne în vigoare: „Doar forţaţi putem să facem asta”

De asemenea, una dintre temele atinse de Justin Ștefan a fost cea a regulii U21. Oficialul LPF consideră că obligativitatea cluburilor de a utiliza un jucător tânăr a propulsat mulți fotbaliști către echipele naționale. În consecință, acesta nu ia în calcul, pe termen scurt, anularea acestei reguli.

„Au fost discuții cu privire la această regulă, însă, cu siguranță, că atât rezultate de la echipa națională U21, cât și anumiți jucători care au fost promovați datorită acestui reguli și promovați la echipa mare, confirmă că Federația Română de Fotbal a mers într-o direcție bună. Să nu uităm că este unul dintre fundamentele strategiei lui Răzvan Burleanu. Am spus-o și o spun și acum, nu cred că se va putea renunța la această regulă într-o perioadă scurtă de timp. Suntem în România, doar forțați facem unite lucruri, pe care în alte părți le facem de bună voie”, a mărturisit secretarul general al LPF.

De ce s-a jucat vineri meciul Universitatea Craiova – Dinamo

În intervenția de la FANATIK SUPERLIGA secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal a adus în discuție și programările din SuperLiga. A precizat clar că întâietate au echipele angrenate în competiții europene, FCSB și Universitatea Craiova în acest sezon.

Din acest motiv meciul Universitatea Craiova – Dinamo, încheiat 2-2, s-a disputat vineri, ci nu sâmbătă cum ar fi dorit oficialii „câinilor”.

„E îmbucurător că avem două echipe în competițiile europene în acest moment. De altfel, chiar au exista discuții cu privire la anumite programări. Trebuie să subliniez că întotdeauna echipele care participă în cupele europene vor avea prioritate în ceea ce privește solicitările cu privire la zilele și orele de programare. Au fost discuții la un moment dat cu reprezentanții celor de la Dinamo că de ce joacă Craiova vineri. Craiova a jucat vineri pentru că a avut nevoie de mai multe zile de pregătire pentru a-și respecta planurile sportive cu privire la jocul cu Rakow.

Probabil că era un meci pentru ziua de sâmbătă, dar cei de la Craiova ne-au rugat să-i programăm vineri pentru a avea o zi în plus în a-și pregăti meciul din cupele europene”, a spus Justin Ștefan.