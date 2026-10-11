Justin Ștefan își toarnă cenușă în cap după declarațiile ce au aprins Giuleștul: „Iartă-mă, tată! Și iartă-mă, Rapid!”

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a declarat în cadrul unui podcast că din întreaga SuperLigă a României doar FCSB este un club de nivel național, în timp ce restul echipelor, precum Rapid, U Craiova sau U Cluj, pot atrage interes doar la nivel local sau maximum regional. Această declarație i-a înfuriat atât pe cei din conducerea giuleștenilor, cât și pe suporteri. La doar câteva zile de când controversa a luat amploare, oficialul LPF a venit cu un mesaj prin care cere iertare față de toți iubitorii clubului Rapid.

Justin Ștefan și-a recunoscut greșeala după declarațiile greșite la adresa Rapidului

În mesajul său din podcastul oferit pentru , Nu este un secret că, la nivel național, clubul patronat de Gigi Becali are cifre mult mai mari în comparație cu orice altă echipă din SuperLiga României, însă asta nu înseamnă că formații precum Dinamo sau Rapid sunt de nivel local, „fără valențe naționale”, așa cum s-a exprimat chiar oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Ulterior, după o discuție cu tatăl său, Justin Ștefan Pe site-ul oficial al LPF, secretarul general a avut un mesaj pentru întreaga suflare rapidistă, inclusiv pentru tatăl său.

„Uneori, exprimarea mea scârțâie precum roțile de tren din Triajul Grivița, acolo unde, lângă Atelierele Grivița, în iunie 1923, a luat ființă CFR București, Rapidul de astăzi. Am copilărit la două stații de tramvai de stadionul Giulești. Te urcai în 41 și ajungeai numaidecât la stadion. Acolo am văzut prima oară un meci de fotbal, dus de taică-miu. Era Rapid – Pandurii Târgu Jiu, în sezonul 1989–1990. Jocul s-a încheiat cu o remiză albă. În retur, la Târgu Jiu, giuleștenii s-au impus cu 2–1.

ADVERTISEMENT

Acel sezon a fost unul fericit pentru Rapid. A câștigat Seria a II-a a Diviziei B, adunând 49 de puncte, și a revenit în Divizia A. Acolo avea să rămână vreme de 23 de sezoane consecutive, până în 2013. Astăzi, Rapidul se luptă din nou pentru performanță, extrăgându-și seva din Giulești, de acolo de unde a plecat, dar fiind iubit în toată țara. După ce a văzut podcastul cu pricina, m-a sunat și tata. M-a certat mai rău decât domnul Angelescu: «Cum să zici, mă, așa ceva? Ai uitat unde ai văzut primul meci de fotbal? Ai vrut să zici altceva, dar te-ai împiedicat!». Dacă nici tata nu ține cu mine, e clar că nu mai am decât o cale: îmi cer scuze față de Rapid și suporterii săi. Mai scârțâi și eu, dar rămân bine intenționat. Ca trenul care, chiar și cu întârziere, te duce acolo unde ai nevoie. Mai am o singură rugăminte pentru fanii Rapidului: dacă mă înjurați, măcar să o faceți frumos și creativ! Ah, și încă ceva: iartă-mă, tata!”, se arată în mesajul postat pe , semnat de Justin Ștefan, intitulat „Iartă-mă, tată! Și iartă-mă, Rapid!”.

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a fost primul care i-a răspuns lui Justin Ștefan

Acest subiect a căpătat amploare atunci când Victor Angelescu, președintele clubului și totodată acționarul minoritar de la Rapid București, i-a oferit o replică secretarului general al Ligii Profesioniste de Fotbal. Angelescu a considerat de neconceput faptul că cineva ar putea spune că formația din Giulești este o echipă cu valențe locale sau regionale, având în vedere că iubirea pentru clubul alb-vișiniu o regăsim chiar și la sute de kilometri de București.

ADVERTISEMENT

În declarațiile prin care și-a apărat clubul, care, în opinia sa, sunt cluburi foarte mari care ar merita respectul oficialilor Ligii Profesioniste de Fotbal. După ce Justin Ștefan a venit cu mesajul prin care și-a prezentat scuzele.