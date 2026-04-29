Veste excelentă pentru FCSB, Dinamo, Rapid și U Craiova! Justin Ștefan a anunțat că LPF ar putea schimba modul în care sunt împărțiți banii din drepturile TV

ADVERTISEMENT

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal din România, a oferit ultimele detalii referitoare la ce se dorește a se întâmpla în viitorul apropiat în SuperLiga în ceea ce privește modul în care sunt împărțiți banii din drepturile de televizare. În prezent, aceste sume sunt alocate aproape exclusiv în baza criteriului reprezentat de performanța sportivă, mai exact ținându-se cont de locurile ocupate în clasament de echipe la finalul ediției anterioare de campionat.

FCSB, Dinamo, Rapid și U Craiova ar putea încasa mai mulți bani din drepturile TV. Anunțul făcut de Justin Ștefan

Așadar, nu se ia aproape deloc în calcul în această ecuație interesul existent dinspre public pentru diferite cluburi în comparație cu altele, adică rating-ul generat la TV sau numărul de spectatori prezenți pe stadion la meciuri. În mod evident, cluburile interesate de o schimbare în această direcție sunt cele care dispun de baze solide de suporteri, ca de exemplu FCSB, Dinamo, Rapid, Universitatea Craiova, U Cluj sau chiar Petrolul Ploiești. De-a lungul timpului au existat anumite nemulțumiri în acest sens, exprimate în mod special de către reprezentanții clubului din Giulești. Iar acum, la podcastul „Prietenii lui Ovidiu”, realizat de cunoscutul ziarist Ovidiu Ioanițoaia la GSP, Justin Ștefan a transmis că se ia serios în calcul la LPF posibilitatea unei schimbări importante în această direcție.

ADVERTISEMENT

„Cu siguranță că sunt momente dificile în zona asta de management. Trebuie să-i faci să înțeleagă foarte bine ce înseamnă interesul comun, ce înseamnă interesul individual și când interesul comun ar trebui să prevaleze. Pentru că suntem într-un sport competitiv, e clar că suntem individualiști, că vrem să prevalăm cu interesul nostru și nu cu interesul comun. Aici cumva e dificultatea în zona de management. Să-i faci să înțeleagă că în anumite zone e nevoie și vorbim de un interes comun. Și uite, pot să vă dau un exemplu ca să-mi susțin punctul de vedere: modul de împărțire a drepturilor de televizare. Astăzi e un pic socialist… 40% se împart în mod egal, indiferent de performanță. Și 60% se împart în funcție de locul ocupat în clasament.

Au fost voci critice și eu cred că pe bună dreptate, care au susținut modificarea acestui sistem de împărțire, spunând că el nu premiază niciodată performanța. Și aici fie vorbim de audiențe TV, audiențe pe stadion și nici performanța comercială. Și aici vocile critice au fost de-a lungul vremii, le știți și dumneavoastră, le reamintim. O dată televiziunile, și în special deținătorul de drepturi, EAD. Și Rapid, prin vocea domnului Dan Șucu și a domnului Angelescu. Dar nu vrea mai mulți bani în dauna celor mai mici. Vrea o grilă care să aibă în vedere și o premiere a cluburilor care fie au rezultate istorice mai bune, adică ai o continuitate…”, i-a spus lui Ovidiu Ioanițoaia la podcastul „Prietenii lui Ovidiu” de la

ADVERTISEMENT

Schimbarea s-ar putea produce chiar înainte de startul sezonului viitor de SuperLiga

În continuare, secretarul general al LPF a explicat și că este posibil ca schimbările dorite în acest sens să fie făcute chiar înainte de startul : „FCSB-ul cu siguranță că își va dori să aibă o grilă care să premieze performanța economică. Dacă vorbim de audiențe, FCSB, Dinamo, Rapid, U Cluj, Craiova sunt principalii generatori ai acestei audiențe. Și atunci e normal ca ele să fie interesate să existe o astfel de grilă. Este posibil ca în această vară, între cele două sezoane competiționale, să discutăm despre o modificare a grilei care să aibă în vedere trei elemente noi.

ADVERTISEMENT

O parte din bani să fie împărțiți în funcție de audiența pe TV și audiența pe stadion. În funcție de numărul de minute jucate de jucătorii sub 21 de ani. Și în funcție de performanța comercială sau de performanța istorică, de continuitate. În Italia, spre exemplu, e o grilă mai complexă. O să avem discuții în perioada următoare inclusiv cu oficialii Ligii din Italia. Să vedem ce putem aduce din acea grilă în fotbalul profesionist”.