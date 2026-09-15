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SuperLiga continuă să fie afectată de probleme de arbitraj, cel mai important exemplu din acest punct de vedere fiind prestația lui Istvan Kovacs de la derby-ul FCSB – Dinamo. Justin Ștefan (45 de ani), secretarul general al LPF, i-a transmis un mesaj șefului CCA, Kyros Vassaras (60 de ani), iar Mihai Stoica l-a criticat pe oficialul grec.

Tensiuni între LPF și CCA după greșelile de arbitraj din SuperLiga! Justin Ștefan, mesaj pentru Kyros Vassaras

Justin Ștefan a afirmat că ar trebui să existe mai multă transparență în relația dintre Comisia Centrală a Arbitrilor și cluburile din SuperLiga. „Cu siguranță noi plătim un serviciu și vrem ca acest serviciu să fie la cel mai înalt nivel. Dacă plătesc un serviciu, vreau și transparență, nu vreau scuze. Vreau să înțeleg ce se întâmplă, nu vreau să simt că mi se face o favoare că sunt primit, că mi se dau niște explicații. Eu sunt clientul, eu, clubul, eu, SuperLiga, sunt clientul.

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Îmi place să cred că nu se poate și nu că e rea credință. Dacă se plătește un serviciu, ne dorim să fie la cel mai înalt nivel și vrem să crească transparență. CCA e o entitate independentă. Relațiile noastre nu sunt cele mai bune, intervine aceeași barieră a dialogului. Noi vrem niște explicații, nu vrem nimic altceva, nu vrem un proces al etapei, ca pe vremuri. Vrem să fim tratați corespunzător, cum tratezi un client”, a declarat oficialul Ligii Profesioniste la .

Mihai Stoica, mesaj dur pentru Kyros Vassaras

Derby-ul dintre FCSB și Dinamo de pe 5 septembrie, încheiat cu victoria „câinilor”, a avut foarte multe faze controversate. Gigi Becali a făcut mai multe afirmații dure la adresa lui Istvan Kovacs, fiind mai apoi chemat la din acest motiv, în timp ce Mihai Stoica , care s-a aflat în camera VAR, la emisiunea MM LA FANATIK.

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Marți, oficialul FCSB-ului a lansat un mesaj vehement și la adresa președintelui CCA, Kyros Vassaras. „Chestiunea asta mă lasă rece, mă interesează să fie arbitraje corecte. Cum a fost ieri (n.r. la meciul FCSB – Petrolul), nu a fost nicio problemă. Nu există respect. Kyros Vassaras demonstrează că nu ne respectă, din moment ce am solicitat de atâtea ori să vedem și noi discuțiile dintre arbitri. Ai motive să te gândești că se ascunde ceva. Orice președinte ar putea să fie invitat, cum a fost invitat Dani Coman, să meargă și să asculte discuțiile respective”, a afirmat Mihai Stoica.