Justin Ștefan, secretarul general al LPF, vrea redeschiderea stadioanelor și pentru asta trece la fapte, fiind hotărât să aibă o nouă întânlire cu ministrul Eduard Novak. Ștefan nu consideră că trebuie așteptat până în luna aprilie și speră ca spectatorii să revină cât mai repede cu putință, fără a se raporta la criteriul vaccinării.

Într-o sesiune de întrebări şi răspunsuri cu suporterii desfăşurată pe pagina oficială de Facebook a LPF, Justin Ștefan a expus planul pe care îl are pentru a obține redeschiderea stadioanelor pentru spectatori.

Acesta a abordat și subiectul vaccinării și dacă acesta ar putea deveni un criteriu obligatoriu pentru accesul pe arenele sportive. Asta la doar câteva zile după ce FRF a lansat campania intitulată “Fotbalul se vaccinează”.

Justin Ștefan vrea redeschiderea stadioanelor și trece la fapte: “Nu ne putem raporta la vaccinare”

“Am avut o discuţie telefonică săptămâna aceasta cu ministrul Novak şi am stabilit o întâlnire pe chestiunea spectatorilor pe stadioane. Eu am declaraţiile dânsului (n.r. – în presă) în care spune că undeva în aprilie este fezabil să se întoarcă spectatorii pe stadioane. Pentru mine, raportat la ce se întâmplă azi în România, e destul de târziu aprilie. Dar hai să spunem că ăsta e cel mai prost scenariu şi am avea spectatori la meciurile naţionalei din martie şi după aceea la play-off şi play-out.

Eu spun că e un termen destul de lung, şi nu mă gândesc undeva la 3-4 luni, pentru că nu înţeleg de ce trebuie să mai aşteptăm atât. Nu putem să legăm deschiderea stadioanelor de chestiunea vaccinării. Pentru că, după cum vedem, lucrurile cu vaccinarea merg destul de greu. Nu ne putem raporta la vaccinare. Trebuie să ne raportăm la alte lucruri care se întâmplă în România şi am văzut imagini de la mall-uri, de la supermarketuri unde erau puhoaie de oameni. Eu îi voi propune ministrului să ne mai întâlnim o dată, să merg împreună cu liderii galeriilor de la cât mai multe cluburi şi să ne luăm un angajament clar. Adică în măsura în care se deschid stadioanele noi vom respecta regulile, iar dacă nu le respectăm se întâmplă asta sau asta… şi chiar la situaţia de a se închide stadionul respectiv.

Vedem azi în legislaţie că spectacolele în aer liber sunt permise cu o condiţie, să nu fie mai mult de 500 de persoane. OK, la fotbal 500 de persoane nu ar fi o situaţie fericită… dar poate începem şi cu 500. Nu ştiu cum se vor aloca biletele, dar trebuie să începem de undeva. Argumentul că în Europa stadioanele nu sunt deschise nu este suficient. Păi mă raportez la Europa când îmi convine, iar când nu-mi convine nu. Aşa că trebuie să ne raportăm la ce se întâmplă în ţară”, a declarat Justin Ștefan.

Justin Ștefan despre vaccinarea obligatorie ca și criteriu de acces pe stadion

Justin Ștefan a fost întrebat și dacă vaccinarea va putea deveni obligatorie pentru a assista la meciuri pe stadion: “Nu am auzit nimic în sensul ăsta. Din anumite interpretări, am concluzionat că se încearcă legarea numărului de persoane vaccinate de deschiderea stadioanelor.

Dar nu cred că s-ar putea face astfel de îngrădiri, cel puţin cât timp vaccinul nu va fi la dispoziţia întregii populaţii. Dar nu mi s-ar părea potrivit să existe o asemenea legătură şi nici nu am auzit despre aşa ceva. Dar e clar că este un scenariu pe care trebuie să-l luăm în calcul”, a răspuns Justin Ștefan.

Meciurile din fotbalul românesc se desfășoară fără spectatori încă din primăvara lui 2020, atunci când pandemia de coronavirus și-a făcut simțită prezența. Ultimul meci în care fanii au avut acces pe stadion a fost în Giulești, pe 8 martie 2020, la meciul Rapid – CSM Reșița.

