Justin Timberlake a recunoscut de ce boală grea suferă. Acesta este motivul prestației dezastruoase de la Electric Castle

Justin Timberlake a recunoscut ce boală îi face probleme în ultimul timp. Afecțiunea gravă i-a cauzat și prestația nefericită de la Electric Castle, festivalul muzical din Cluj de anul acesta.

Justin Timberlake a recunoscut de ce boală grea suferă

Vedeta, celebră la nivel mondial atât pentru cariera sa muzicală, cât și pentru rolurile jucate în filme de-a lungul timpului, a vorbit pentru prima oară despre boala cu care se confruntă. Justin Timberlake a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecțiune care afectează serios calitatea vieții.

Acesta a recunoscut că s-a confruntat cu „probleme grave de sănătate” în timpul turneului său internațional „Forget Tomorrow”, inclusiv la concertul susținut la Cluj în fața miilor de români care abia îl așteptau.

La acel moment, internetul a fost inundat de reacții vizavi de prestația artistului în vârstă de 44 de ani. Acesta nu a dansat, a cântat mai puțin decât ar fi trebuit și a și întârziat, cel mai probabil din cauza stărilor de rău pe care le-a resimțit.

Cu ce simptome severe se confruntă artistul

Copleșit de faptul că și-a dezamăgit fanii, Timberlake a decis să spună de ce nu mai este în forma de altădată. Într-un mesaj postat pe Instagram, artistul a povestit cum i-a cauzat mari probleme, provocându-i „dureri nervoase intense” și „episoade severe de oboseală și stare generală proastă”, multe apărute chiar în timpul concertelor.

„Dacă ai trecut prin asta sau cunoști pe cineva care suferă de boala Lyme, știi deja: trăitul cu această boală poate fi epuizant, atât fizic, cât și mental. Când am primit diagnosticul, am fost șocat. Dar măcar am înțeles de ce mă simțeam pe scenă cuprins de dureri nervoase sau de o oboseală extremă și o stare de rău inexplicabilă”, a scris el pe internet.

Turneul mondial, în pericol

El a mai mărturisit că a fost pus în fața unei alegeri grele în ceea ce privește continuarea turneului său internațional, atât de așteptat de fanii săi.

„Am fost pus în fața unei decizii personale. Să opresc turneul? Sau să continui și să găsesc o soluție? Am ales să merg mai departe, pentru că bucuria pe care mi-o aduce să cânt pe scenă e mult mai mare decât stresul pe care îl resimțea corpul meu. Mă bucur enorm că am continuat. Nu doar că mi-am demonstrat mie însumi că am o voință de fier, dar acum am amintiri speciale cu voi, momente pe care nu le voi uita niciodată. Am fost reticent să vorbesc despre asta, pentru că am fost crescut să țin astfel de lucruri pentru mine. Dar încerc să fiu mai transparent cu privire la luptele mele interioare, ca să nu fie interpretate greșit”, a mai notat Timberlake pe contul său de socializare.

Câștigător al 10 premii Grammy, Justin Timberlake a mai afirmat că speră ca prin împărtășirea experienței sale să fi ajutat și alți oameni care se confruntă cu boala Lyme.

Cum se tratează boala Lyme

Această afecțiune, denumită după orașul Lyme din statul american Connecticut, unde a fost identificată pentru prima dată în anii ’70, este cauzată de bacteria Borrelia burgdorferi, care trăiește în principal în șoareci de pădure, veverițe și păsări, viețuitoare preferate de căpușe. Boala se transmite la cerbi și oameni prin mușcătura acestei insecte-parazit.

Printre simptomele Lyme se numără febra, erupțiile cutanate, oboseala, durerile articulare asemănătoare artritei și, în cazuri mai grave, complicații neurologice și probleme de concentrare.

Circa 476.000 de americani sunt diagnosticați cu boala Lyme anual, însă multe dintre cazuri nu sunt raportate oficial. Printre se numără Justin Bieber, Avril Lavigne și Bella Hadid. Această afecțiune se tratează, preponderent, cu antibiotice orale, în cazurile incipiente. Când boala deja a afectat sistemul nervos central, se administrează antibiotice intravenoase.