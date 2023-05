Justine Henin și povestea cuceririi primului trofeu de Grand Slam la Roland Garros. Cum a descris celebra semifinală cu Serena Williams: „Te făcea să te simți mică”

Finalul lunii mai este de maxim interes pentru iubitorii „sportului alb”, deoarece în capitala Franței va lua startul . În cadrul Legends’ Voice, Justine Henin, de patru ori câștigătoare pe zgura din Paris, a vorbit despre primul trofeu cucerit la Openul Francez.

Justine Henin, povestea cuceririi primului trofeu de Grand Slam la Roland Garros

Justine Henin, de șapte ori câștigătoare de Grand Slam, a vorbit în cadrul Legends’ Voice despre experiența din jurul primului trofeu de o asemenea anvergură. Fosta sportivă din Belgia se impunea în urmă cu 20 de ani la Roland Garros după ce reușea să învingă în semifinale .

Triumful de la Roland Garros din 2003 a fost momentul lansării pentru Justine Henin, care a izbutit să câștige pe zgura din Paris la doar câteva zile distanță înainte de a împlini vârsta de 21 de ani. „Dacă încep să-mi aduc aminte despre Roland Garros-2003, primul lucru care îmi vine în minte este cum m-am simțit când am ajuns la Paris în acel an, deoarece s-a produs un declic cu câteva săptămâni înainte.

Am început să lucrez cu Pat Etcheberry (n.r. fost trainer de fitness faimos din Florida) în noiembrie în anul precedent. Din punct de vedere fizic eram pe drumul cel bun și făceam progrese. Dar am suferit o lovitură adevărată în Antwerp în februarie când am pierdut împotriva lui Kim Clijsters.

Am fost în continuare trasă cu mult în spatele bazei de o bandă elastică imaginară. Trebuia să avem o discuție serioasă cu antrenorul meu, Carlos Rodriguez. Am pierdut grav. Nu am putut să îmi joc jocul. Când am ajuns în Dubai, am avut o discuție lungă alături de Carlos. Pe scurt, natura mesajului său a fost ‘Cât de mult vei mai juca așa în momente cheie ale meciului?’”, a început povestea Justine Henin.

„Am început să mă eliberez și am jucat cu încredere și autoritate”

Justine Henin a mărturisit că discuția cu antrenorul Carlos Rodriguez a fost momentul care a eliberat-o pe fosta sportivă din Belgia. Pe lângă semifinala de la Roland Garros, în același an, Justine Henin a învins-o pe legendara Serena Williams și în finala de la Charleston.

„Avea dreptate. Eram atât deconstrânsă. Acea conversație a schimbat multe lucruri pentru restul carierei mele. De atunci, am început să mă eliberez și am jucat cu încredere și autoritate. În acel an am câștigat la Charleston, învingând-o pe Serena Williams în finală.

Am jucat bine la Berlin și nu am câștigat titlul. Aveam rezultate bune, dar nu veneam la Roland-Garros gândindu-mă că ‘Sunt sub presiune pentru că am jucat bine’, chiar deloc! 2003 a fost pentru prima dată când m-am simțit destul de matură, cumva. Îmi spuneam ‘poate sunt printre favorite.

Clar nu sunt cea mai bună clasată, dar poate am partea mea de joc’. Cred că asta m-a activat mental de asemenea. Și cred că totul este legat de cum mă simțeam din punct de vedere fizic. În timpul muncii fizice, am adunat o încredere pe care nu o aveam cu un an sau doi în urmă. Pentru că până atunci, încă eram această jucătoare bună, această femeie tânără care avea dubii”, a mai spus Justine Henin.

„Când eram o fată mică, visam să câștig Roland-Garros”

Justine Henin visa să triumfe la Roland Garros încă din momentul în care a pus mâna pe racheta de tenis. Fosta sportivă care va împlini 41 de ani pe 1 iunie a mărturisit că a primit două locuri în tribună la finala Roland Garros 1992 după ce a câștigat un turneu la junioare în Belgia.

„Vizualizarea a fost ceva ce făceam instinctiv când eram o fată mică, de când visam să câștig Roland-Garros. În 1992, am câștigat un turneu de juniori în Belgia, iar premiul a fost două premii în locurile de la boxe la finala feminină de la Roland-Garros.

Pentru mine, a fost nebunesc! Mă proiectam pe mine! Nu ratam niciun minut din French Open atunci în acea perioadă. Deci, am mers cu mama mea. Tatăl și fratele meu au găsit locuri altundeva în stadion. Și eram acolo, la cinci metri de teren.

Am văzut acea finală faimoasă între Graf și Seles unde idola mea a pierdut, 10-8 în setul decisiv. Încă pot simți înăuntrul meu ce am simțit atunci. Mi-am luat mama, încă eram foarte mică și i-am spus: ‘într-o zi o să fiu pe acest teren și voi câștiga Roland-Garros și eu’.

S-a uitat la mine și mi-a spus cumva ironic: ‘sigur că vei câștiga, draga mea!’ Am simțit că ideea din spate era ‘E bine să visezi, dar școala este mult mai importantă’. Dar acest moment dintre noi două va fi alături de mine până la prima mea victorie. Mama lui Justine a murit în 1995”.

Justine Henin, despre semifinala cu Serena Williams de la Roland Garros 2003 „Te făcea să te simți mică”

Justine Henin a învins-o în 2003 în semifinale pe Serena Williams, scor 6-2, 4-6, 7-5, în timp ce în marea finală a trecut de Kim Clijsters, scor 6-0, 6-4. Sportiva din Belgia a vorbit despre măreția americancei la acea vreme în turneele de Grand Slam.

„Când o întâlnești pe Serena într-un Grand Slam, există ceva ce radiază ea, ceva ce face să radieze în jurul ei. Avea această aură. Nu am uitat ce reprezenta chiar dacă am văzut cea mai bună versiune a Serenei la Grand Slam-uri în anii recenți. Am fost îndeajuns de norocoasă să joc în fața ei într-o perioadă când era la apogeul carierei sale.

Da, era formidabilă. Te făcea să te simți mică, chiar da. Era un război psihologic împotriva Serenei. De aceea mi-am expus mereu recunoștința, a fost o inspirație pentru că ne făcea pe toate să tragem tare. Am muncit mai mult datorită ei, în special pe partea pur psihologică.



Desigur, era atât de puternică pe teren și avea atât de multe abilități și calități. Dar dacă ne-am fi oprit rațional la asta, doar din punct de vedere al tenisului, nu aveam vreun motiv să îmi fie frică. Dar chiar a fost partea mentală. Avea un control și o influență asupra adversarilor ei.

Pentru că emana atât de multă siguranță, o determinare atât de mare încât te făcea să tremuri. Nu trebuie spus că nu a câștigat meciurile ei pe baza tuturor calităților ei, au fost multe. Dar cred că această dominare psihologică pe care o avea asupra atâtor fete a fost de asemenea o parte mare din succesul ei”, a declarat Justine Henin.