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Juventus are din nou probleme pe postul de portar. Kamil Grabara s-a accidentat grav la antrenament, iar polonezul va lipsi o perioadă lungă. În aceste condiții, Guglielmo Vicario, fostul coleg al lui Radu Drăgușin de la Tottenham, rămâne omul de bază dintre buturile formației lui Luciano Spalletti. Un goalkeeper român are însă în față o șansă uriașă. Este vorba despre Riccardo Radu.

Probleme pentru Juventus. Portarul și-a rupt ligamentele și e out pentru restul sezonului!

Grabara a suferit o entorsă la genunchiul drept în timpul unui antrenament. Investigațiile efectuate au confirmat ruptura ligamentului încrucișat anterior. Portarul urmează să fie operat, iar estimările din Italia indică o perioadă de recuperare de aproximativ șase-șapte luni. În acest scenariu, revenirea sa ar putea avea loc abia în primăvara lui 2027.

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Lovitura este una cruntă pentru Grabara. tocmai începuse să prindă minute la Juventus. Acesta era văzut drept jucătorul care să-i facă o concurență serioasă lui Vicario. Sezonul său pare însă compromis după accidentarea suferită.

Riccardo Radu, promovat după accidentarea lui Grabara

Problemele lui Grabara au creat însă o oportunitate uriașă pentru Riccardo Radu. Tânărul goalkeeper a fost inclus în lotul lui Juventus pentru partida de Serie A cu Atalanta, alături de Vicario și experimentatul Carlo Pinsoglio.

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susține că Radu va rămâne în anturajul primei echipe. Juventus este tentată să continue cel puțin până în iarnă cu soluțiile pe care le are deja la dispoziție. Vicario rămâne, fără doar și poate, prima opțiune,