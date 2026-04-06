Juventus – Genoa 2-0, live video în etapa 31 din Serie A. Echipele de start la Napoli – AC Milan

Genoa se deplasează în etapa 31 din Serie A pentru meciul contra lui Juventus. Echipa patronată de Dan Șucu va avea astfel parte de un meci dificil, din care speră să se întoarcă cu cel puțin un punct. Rămâne de văzut dacă are puterea necesară să creeze o surpriză contra „Bătrânei Doamne”. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre acest meci.

Napoli: Milinkovic – Buongiorno, Juan Jesus, Olivera – Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola – McTominay, De Bruyne – Hojlund

Antrenor: Antonio Conte

AC Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovic – Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi – Leao, Pulisic

Antrenor: Massimiliano Allegri

Juventus – Genoa 2-0 (Bremer 4, McKennie 17)

Min. 90+6: Final de meci.

Min. 46: A început repriza secundă.

PAUZĂ

Min. 17: GOL Juventus! Contraatac excelent pentru torinezi, care duc mingea în careu, iar McKennie punctează cu un șut din apropiere.

Min. 4: GOL Juventus! Bremer a marcat pentru formația gazdă.

Min. 1: A început partida!

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceição, McKennie, Yildiz; David.

Genoa: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vázquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Messias, Vitinha; Colombo.

Juventus – Genoa, live video în etapa 31 din Serie A

Serie A revine după pauza competițională alocată jocurilor echipelor naționale. Campionatul Italiei a ajuns la etapa 31 din acest sezon, iar echipele angrenate aici vor să facă uitată ratarea naționalei în ceea ce privește calificarea la Campionatul Mondial din vară. , joacă acum în deplasare cu Juventus.

„Bătrâna Doamnă” luptă să fie în top 4, fiind depășită, surprinzător, de Como, echipa revelație din acest sezon. pare că va rezolva fără probleme această confruntare, însă rămâne de văzut dacă „Grifonii” pot produce o adevărată surpriză.

Clasamentul Serie A înaintea etapei cu numărul 31

Juventus și Genoa se află la distanță mare de puncte una față de cealaltă. Torinezii se află pe locul 5 în ierarhia din Serie A, având un total de 54 de puncte după 30 de runde. Echipa lui Dan Șucu are, după aceleași număr de etape, 33 de puncte și ocupă locul 13. Iată clasamentul complet:

Istoricul meciurilor Juventus – Genoa. Statistică oficială

Din ultimele 5 confruntări directe în campionat, 3 au fost câștigate de Juventus, iar 2 s-au încheiat la egalitate. Iată ce scoruri au fost înregistrate la ultimele meciuri directe dintre cele două formații:

Genoa – Juventus 0-1 (31 august 2025)

Juventus – Genoa 1-0 (29 martie 2025)

Genoa – Juventus 0-3 (28 septembrie 2024)

Juventus – Genoa 0-0 (17 martie 2024)

Genoa – Juventus 1-1 (15 decembrie 2023)

Cine transmite la TV meciul Juventus – Genoa

Meciul de luni, 6 aprilie, dintre Juventus și Genoa va fi transmis la tv în România de programele Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Pe lângă varianta TV, meciul poate fi urmărit și online prin platformele oficiale ale operatorilor.

Abonații Digi pot viziona partida pe Digi Online, iar utilizatorii Prima Sport o pot vedea pe PrimaPlay. De asemenea, abonații Orange TV Go pot vedea meciul live stream.

Cote pariuri Juventus – Genoa în Serie A

Formația gazdă este văzută „favorită” în acest meci. Cota lui Juventus la victorie este de 1.38, în timp ce un succes al echipei lui Dan Șucu este cotat cu 8.70. O remiză între cele două are cota de 4.80.

Pentru pasionații de goluri, aceștia pot opta pentru variante precum „ambele echipe marchează: Da” sau „peste 1.5 goluri”, care au cote de 2.32, respectiv de 1.30.

