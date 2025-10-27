Sport

Juventus i-a găsit înlocuitor lui Igor Tudor! A câștigat Serie A și a făcut istorie recent

Juventus l-a dat afară pe Igor Tudor, după al doilea eșec în decurs de câteva zile, 0-1, cu Lazio, iar echipa torineză are acum mai multe variante de top pentru banca tehnică.
Mihai Alecu
27.10.2025 | 17:50
Ce variante are Juventus pentru a-l înlocui pe Igor Tudor
Formația italiană traversează o perioadă grea, care parcă nu se mai sfârșește, asta după ce a avut mulți ani la rând în care a dominat fotbalul din peninsulă.

Juventus caută înlocuitor pentru Igor Tudor. Fostul campion din Serie A, favorit să preia gruparea torineză

Acum, însă, la 4 ani de la plecarea lui Cristiano Ronaldo, cedat la Manchester United, și la 5 ani de la ultimul titlu câștigat, cei de la Juventus continuă să se zbată și să aibă cel mult o clasare pe locurile de Champions League. Formația torineză nu mai este colosul care făcea legea în Italia, iar această problemă se revarsă și în deciziile conducerii, care nu are răbdare cu niciun antrenor.

Așadar, Igor Tudor, bătut de Real Madrid și de Lazio, 1-0, a fost dat afară pentru rezultatele proaste, a anunțat clubul. Acum, presa din Italia face speculații cu privire la ce antrenori ar putea să preia banca „Bătrânei Doamne” după ce tehnicianul croat a fost pus pe liber. Massimo Brambilla, secundul său, va conduce echipa în următoarea perioadă, asta până când va fi numit un înlocuitor permanent pentru Igor Tudor.

Se pare că varianta principală pe care șefii echipei o iau în calcul este aducerea lui Luciano Spalletti, fostul antrenor de la Napoli și al naționalei Italiei. Acesta este liber de contract și ar fi considerat ca omul ideal pentru a conduce gruparea către obiectivele propuse. Un nume interesant, care este propus, asta după ce a avut rezultate bune în Italia, este cel al lui Raffaele Palladino. Acesta este și el liber de contract după ce în vară s-a despărțit de Fiorentina, unde a fost înlocuit cu Stefano Pioli.

Luciano Spalletti a reușit să scrie istorie cu Napoli, în 2023, când a luat campionatul cu echipa după o pauză de 23 de ani.

Situația lui Juventus din Serie A. Luptă imposibilă pentru top 4?

Specialiștii mizau, la începutul sezonului, pe Juventus ca fiind una din echipele care ar putea să se bată pentru titlu. Totuși, Inter, Napoli, AS Roma și surpriza, AC Milan, sunt cele 3 grupări care conduc clasamentul și pare că se desprind de restul contracandidatelor. Formația torineză nu o duce atât de bine, după ce în ultimele partide a avut rezultate sub așteptări, iar acum se află pe locul 8, cu 12 puncte, din 8 meciuri jucate.

Pentru Juventus urmează meciul cu Udinese, din etapa intermediară, după care va urma o deplasare pe terenul celor de la Cremonese. În mod normal, fanii s-ar aștepta la 6 puncte care să fie adăugate în clasament, însă având în vedere forma în care se află jucătorii, așteptările nu mai sunt atât de mari. Se spune că șefii echipei vor ca la finalul stagiunii să prindă un loc în top 4 și să se califice în Champions League, pentru a salva sezonul.

