Juventus i-a găsit înlocuitor lui Luciano Spalletti! ”Bătrâna Doamnă” vrea să îl aducă pe Didier Deschamps

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. ”Bătrâna Doamnă” se află pe locul 8 în campionat, în afara pozițiilor ce ar asigura calificarea în cupele europene. Astfel, rezultatul de la Genova ar putea fi fatal pentru antrenorul lui Juventus, Luciano Spalletti (67 de ani).

Didier Deschamps i-ar putea lua locul lui Spalletti la Juventus

Performanțele slabe ale lui Juventus din era Spalletti au convins familia Agnelli să își îndrepte atenția spre un nou antrenor. Astfel, unul dintre favoriții conducerii ar fi Didier Deschamps. Antrenorul din Bayonne a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de Franța, în iulie, la finalul Campionatului Mondial din Canada, SUA și Mexic.

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Scaunul lui Luciano Spalletti s-ar clătina din ce în ce mai rău, iar răspunsul francezului ar putea pune capăt mandatului italianului la Torino. Didier Deschamps ar fi transmis, prin intermediari, că este disponibil să preia pe Juventus, arată cotidianul italian . Aceasta ar fi prima echipă de club pregătită de tehnician în ultimii 14 ani.

Din , ”Didi” a luat o pauză de la fotbal și a mai fost zărit doar în Paris, alături de soția sa, la concertul lui Celine Dion. Fostul campion mondial ar fi avut mai multe oferte cărora nu le-a dat curs. Printre acestea se numără și echipa națională a Turciei, care l-a dorit cu insistență înainte de instalarea lui Vicenzo Montella.

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Didier Deschamps a reclădit Juventus după Calciopoli

În cazul în care ar ajunge la un acord cu ”Bătrâna Doamnă”, acesta nu ar fi primul angajament al lui Didier Deschamps la trupa din Torino. Francezul a mai preluat banca tehnică a clubului, într-un moment foarte dificil pentru echipă. Se întâmpla în vara anului 2006. Atunci, în urma scandalului Calciopoli, Juventus a fost retrogradată în eșalonul secund din Italia.

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Aventura torinezilor în Serie B a început cu un rezultat de egalitate, 1-1 împotriva lui Rimini, însă a continuat fulminant. Juventus a încheiat stagiunea pe primul loc și a avut cel mai de temut atac din campionat. În cele 42 de meciuri disputate, echipa lui Deschamps a punctat de 83 de ori, adică cu 15 goluri mai mult față de al doilea cel mai bun atac din Serie B, Genoa.

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În perioada petrecută pe Delle Alpi, francezul a lucrat cu mai mulți jucători de nivel mondial. Printre aceștia se numără David Trezeguet, Giorgio Chiellini, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero și Raffaelle Palladino.