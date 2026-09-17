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Juventus joacă astăzi, de la ora 22:00, la Torino, împotriva lui NEC Nijmegen, în . Duelul este unul mai mult decât dezechilibrat dacă analizăm valoarea loturilor celor două echipe și a bugetelor de transferuri pe care le-au avut la dispoziție în vara acestui an.

Kolo Muani mai scump decât toată echipa lui NEC

La nivelul loturilor celor două echipe, există discrepanțe uriașe. Un prim detaliu general arată că jucătorii din vestiarul italienilor valorează 618.000.000 de euro, adică de aproape 14 ori cât toată echipa lui NEC – 45.000.000 de euro. Diferențele astronomice nu rămân numai la nivel macro între Juventus și NEC Nijmegen. Cota de piață a lui Kenan Yldiz este de peste 1.5 ori mai mare decât îvestiarul lui Dick Schreuder. Cum ”Bătrâna Doamnă” l-a achiziționat în această vară pe Kolo Muani de la PSG, pentru 50.000.000 de euro cu bonusuri adăugate, Familia Agnelli ar fi avut capacitatea de a achiziționa întregul lot al batavilor.

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În toată perioada de mercato, Juventus a cheltuit 164.000.000 de euro pe transferuri în vara acestui an, semnând cu jucători precum Lois Openda sau Kerim Alajbegovic. Tânărul bosniac Aljbegovic a sosit la Torino pentru 32.000.000 de euro, sumă ce reprezintă de 4 ori valoarea de piață a celui mai bun jucător de pe Goffertstadion: Ahmetclan Kaplan.

Totuși, NEC vine după un sezon istoric în care a reușit să vândă jucători în valoare de peste 42.000.000 de euro. Cea mai profitabilă mutare a fost cea a lui Kodai Sano, la PSV, pentru 15.000.000 de euro. Echipa lui Nick Schreuder a obținut bani frumoși și de pe urma plecării lui Bașar Onal la LOSC Lille: 12.500.000 de euro.

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Luciano Spaletti nu se teme de presiune: ”Trebuie să arătăm că suntem Juventus”

”Bătrâna Doamnă” vine după un eșec neaștepat în campionat, împotriva lui Sassuolo, 2-3, și . Mai multe zvonuri legate de înlocuirea tehnicianului cu Antonio Conte au apărut în presa italiană. Totuși, Luciano Spaletti nu își simte postul amenințat și se gândește numai la victorie în debutul european.

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”Unii dintre fani cer revenirea lui Conte? Este corect ca fiecare să dea totul. Fiecare își face propria carte de vizită, eu o am pe a mea cu numele Luciano Spalletti pe ea. Sunt convins că avem de-a face cu o echipă puternică și voi continua să antrenez cu aceleași convingeri. Am suferit o înfrângere, una! Atâta timp cât ni se dă timp și spațiu, singura noastră energie va fi pe teren și nu să ne facem griji pentru ce spun alții. Trebuie urgent să învingem NEC și să arătăm că suntem Juventus”, a spus Luciano Spaletti, potrivit .

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