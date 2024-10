După decizia TAS, viitorul lui Paul Pogba la Juventus este decis. Deși a fost micșorată de la 4 ani la 18 luni, italienii sunt pregătiți să îl cedeze pe mijlocaș în MLS.

Juventus renunță la Paul Pogba după decizia TAS. Francezul este aproape de MLS

După ce , fanii italieni speră ca francezul să își facă revenirea Juventus. Însă, formația din Serie A are alte planuri cu mijlocașul de 31 de ani.

Potrivit La , fostul jucător al lui Manchester United va putea să își reia cariera în mod oficial începând cu 10 martie 2025. Până atunci, acesta va putea începe antrenamentele cu Juve în luna ianuarie.

Cu toate astea, italienii scriu că este de așteptat ca francezul să o părăsească pe “Bătrâna Doamnă”. Următoarea destinație a lui Pogba fiind MLS.

Motivul acestei alegeri este strâns legat de faptul că acesta și-a petrecut majoritatea timpului, din 11 septembrie 2023, în Statele Unite ale Americii.

Mesajul francezului după decizia TAS: “În sfârșit, coșmarul s-a încheiat!”

“În sfârșit, coșmarul s-a încheiat! În urma deciziei TAS, pot aștepta cu nerăbdare ziua în care îmi voi putea urma din nou visele.

Întotdeauna am afirmat că nu am încălcat niciodată în mod conștient regulile Agenției Mondiale Anti-Doping atunci când am luat un supliment alimentar prescris de un medic care nu afectează și nu îmbunătățește performanța sportivilor de sex masculin.

Deși trebuie să accept că aceasta este o infracțiune cu răspundere strictă, vreau să mulțumesc judecătorilor care mi-au ascultat explicațiile.

A fost o perioadă foarte dureroasă din viața mea, pentru că tot ceea ce am muncit din greu a fost lăsat deoparte. Vă mulțumesc din nou pentru toată dragostea și susținerea voastră. Abia aștept să revin pe teren”, a scris Paul Pogba pe .

mai are contract cu Juventus până în 2026. Francezul a semnat o înțelegere valabilă pe 4 ani când a venit de la Manchester United în 2022. Acest contract i-ar fi adus mijlocașului de 31 de ani 8 milioane de euro și încă 2 milioane de euro sub formă de bonusuri.

Având în vedere că revenirea sa la formația din Serie A a fost cumulată cu accidentări și cazul de dopaj, conducerea lui Juve și-a luat gândul de la campionul mondial (n.r. cu Franța în 2018). Italienii i-au luat numărul 10 și l-au dat către Kenan Yildiz. Astfel că formația din Serie A este pregătită să îl cedeze gratis pe Pogba la orice echipă.