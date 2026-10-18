Juventus și cluburi din Premier League vor să-l scape pe Bîrligea de „coșmarul” Raimondo!

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Daniel Bîrligea ar putea primi o șansă importantă în Italia în perioada următoare, asta după ce rivalul său din atacul lui Frosinone, Antonio Raimondo, a intrat în atenția unor cluburi importante din Europa. Juventus îl urmărește pe tânărul italian și ia în calcul să încerce transferul acestuia încă din mercato-ul de iarnă, în timp ce mai multe formații din Premier League sunt, la rândul lor, extrem de atente la ascensiunea sa.

Juventus îl vrea pe Antonio Raimondo! Atacantul lui Frosinone i-a atras atenția „Bătrânei Doamne” după „hattrick”-ul cu Sassuolo

Antonio Raimondo a devenit unul dintre numele importante ale începutului de sezon din . Atacantul în vârstă de 22 de ani, aflat la Frosinone sub formă de împrumut de la Bologna, a reușit o triplă în victoria cu Sassuolo, scor 4-2, și a ajuns la șapte goluri în primele șapte etape de campionat, o performanță care l-a propulsat în fruntea clasamentului golgheterilor și a atras atenția unor cluburi cu pretenții.

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Potrivit , Juventus îl monitorizează de mai mult timp pe fotbalistul născut în 2004, iar interesul pentru el a crescut odată cu venirea lui Giovanni Carnevali în conducerea clubului torinez. Noul director general își dorește construirea unui proiect cu o identitate italiană mai pronunțată, iar Raimondo se încadrează perfect pe profilul tânărului talent pe care „bianconerii” doresc să îl aibă la dispoziție. Mai mult, renumita publicație italiană susține faptul că și echipe importante din Premier League au început, la rândul lor, să fie atente la situația atacantului lui Frosinone.

Transferul la Torino nu este însă o operațiune sigură în ianuarie. Sursa citată a mai explicat că Juventus analizează temeinic nevoia de un nou atacant la mijlocul sezonului, iar decizia depinde inclusiv de revenirea lui Ekhator, așteptată între finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie. Astfel, planul conducerii ar putea fi ca mutarea lui Raimondo să se realizeze în vara următoare. Totuși, dacă interesul cluburilor din străinătate va deveni o amenințare concretă, oficialii de pe Allianz Stadium ar putea accelera negocierile și ar putea încerca să îl aducă încă din perioada de mercato din iarnă.

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Daniel Bîrligea poate profita de plecarea rivalului! Românul are puține minute la Frosinone

O eventuală mutare a lui Raimondo la Juventus ar putea schimba situația din ofensiva lui Frosinone și i-ar putea oferi lui o oportunitate importantă. Atacantul român a ajuns în această vară la formația italiană, însă începutul aventurii sale în Serie A nu a fost unul ușor, internaționalul român adunând doar 76 de minute în patru apariții, fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă.

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Situația este cu atât mai dificilă cu cât Raimondo traversează o perioadă excelentă. Italianul a fost omul meciului cu Sassuolo, iar cele trei goluri înscrise l-au dus la șapte reușite în campionat. În aceeași partidă, Bîrligea, revenit recent după accidentare, a intrat abia în minutul 90. Diferența de minute și de eficiență dintre cei doi este evidentă, iar plecarea lui Raimondo ar putea deschide un culoar favorabil pentru român.

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Frosinone nu își dorește însă să piardă prea devreme un jucător care a devenit atât de important. Cei de la Gazzetta dello Sport notează că formația antrenată de Massimiliano Alvini vrea să îl păstreze pe Raimondo până la finalul actualei stagiuni. O asemenea variantă ar fi convenabilă și pentru Bologna, dar și pentru Juventus, în cazul în care torinezii ar reuși să îl transfere în ianuarie și l-ar lăsa apoi la Frosinone pentru a continua să joace constant până la sfârșitul sezonului.