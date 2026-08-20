Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți doi ani opționali!

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Juventus Torino își continuă proiectul de dezvoltare a tinerilor din propria academie, iar unul dintre jucătorii care au primit un mare vot de încredere în această perioadă este portarul româno-italian Riccardo Radu. Internațional român U19 a primit o prelungire a contractului pentru următoarele două sezoane, cu opțiune pentru alte două sezoane.

Juventus Torino i-a prelungit contractul lui Riccardo Radu

. Născut la Torino în 2007, goalkeeperul a ajuns la clubul italian încă de la vârsta de opt ani și a parcurs toate etapele importante din sectorul juvenil.

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Anunțul prelungirii contractului a fost făcut de Juventus, care a evidențiat progresul portarului român și faptul că acesta a început deja să facă pasul către fotbalul profesionist.

„Drumul împreună al lui Riccardo Radu și al lui Juventus continuă. Portarul născut în 2007, de naționalitate română și născut la Torino, și-a reînnoit contractul cu clubul bianconeri până pe 30 iunie 2028.

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Radu a crescut în sectorul nostru de tineret – jucător bianconero încă de la 8 ani – ajungând la nivelul Under 20 și jucând peste 40 de apariții în Primavera, dar și trecând în lumea profesioniștilor, atât cu Next Gen (l-am văzut, de exemplu, acum câteva zile între barele de pe Stadionul Allianz), cât și cu prima echipa, la care a fost chemat pentru prima dată în aprilie anul trecut de antrenorul Spalletti.

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O călătorie care continuă, așadar, odată cu semnarea unui nou contract ce îl va lega de Juventus pentru încă două sezoane. Hai să mergem mai departe împreună, Riccardo!”, a anunțat clubul italian, conform .

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UFFICIALE – , Riccardo ha rinnovato il suo contratto fino al 2028 più opzione 2030. — Mirko Di Natale (@_Morik92_)

Riccardo Radu, fantastic pe Allianz Stadium

Zilele trecute, pentru Juventus Next Gen în meciul contra primei echipe, pe Allianz Stadium, în tradiționalul duel amical înaintea primului meci oficial al sezonului pentru „Bătrâna Doamnă”.

Portarul român a intervenit de trei ori providențial în fața starului francez Randal Kolo Muani, în pofida celor două goluri încasate de la Conceicao și McKennie. Radu a fost aplaudat la scenă deschisă de miile de fani al lui Juve prezenți pe stadion.

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Repriza secundă a partidei amicale nu s-a mai reluat. Suporterii au dat buzna pe gazon, iar jucătorii au fost nevoiți să se retragă de urgență la vestiare. Luciano Spalletti a decis să nu mai reia jocul amical.