Sport

Juventus Torino i-a pus românului contractul în față, iar acesta n-a ezitat să semneze: doi ani, plus alți doi ani opționali!

Riccardo Radu (19 ani) continuă aventura la Juventus. Portarul român a semnat prelungirea contractului cu formația din Torino
Catalin Oprea
20.08.2026 | 15:15
Juventus Torino ia pus romanului contractul in fata iar acesta na ezitat sa semneze doi ani plus alti doi ani optionali
ULTIMA ORĂ
Riccardo Radu a semnat un nou contract cu Juventus / Foto: x@_Morik92_
ADVERTISEMENT

Juventus Torino își continuă proiectul de dezvoltare a tinerilor din propria academie, iar unul dintre jucătorii care au primit un mare vot de încredere în această perioadă este portarul româno-italian Riccardo Radu. Internațional român U19 a primit o prelungire a contractului pentru următoarele două sezoane, cu opțiune pentru alte două sezoane.

Juventus Torino i-a prelungit contractul lui Riccardo Radu

Riccardo Radu este un produs al academiei lui Juventus. Născut la Torino în 2007, goalkeeperul a ajuns la clubul italian încă de la vârsta de opt ani și a parcurs toate etapele importante din sectorul juvenil.

ADVERTISEMENT

Anunțul prelungirii contractului a fost făcut de Juventus, care a evidențiat progresul portarului român și faptul că acesta a început deja să facă pasul către fotbalul profesionist.

Drumul împreună al lui Riccardo Radu și al lui Juventus continuă. Portarul născut în 2007, de naționalitate română și născut la Torino, și-a reînnoit contractul cu clubul bianconeri până pe 30 iunie 2028.

ADVERTISEMENT
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp...
Digi24.ro
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea

Radu a crescut în sectorul nostru de tineret – jucător bianconero încă de la 8 ani – ajungând la nivelul Under 20 și jucând peste 40 de apariții în Primavera, dar și trecând în lumea profesioniștilor, atât cu Next Gen (l-am văzut, de exemplu, acum câteva zile între barele de pe Stadionul Allianz), cât și cu prima echipa, la care a fost chemat pentru prima dată în aprilie anul trecut de antrenorul Spalletti.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Ajutați-mă, ajutați-mă!" Novak Djokovic, țipete disperate și scene de groază

O călătorie care continuă, așadar, odată cu semnarea unui nou contract ce îl va lega de Juventus pentru încă două sezoane. Hai să mergem mai departe împreună, Riccardo!, a anunțat clubul italian, conform tuttomercatoweb.com.

ADVERTISEMENT

 

Riccardo Radu, fantastic pe Allianz Stadium

Zilele trecute, Riccardo Radu a făcut o repriză fantastică pentru Juventus Next Gen în meciul contra primei echipe, pe Allianz Stadium, în tradiționalul duel amical înaintea primului meci oficial al sezonului pentru „Bătrâna Doamnă”.

Portarul român a intervenit de trei ori providențial în fața starului francez Randal Kolo Muani, în pofida celor două goluri încasate de la Conceicao și McKennie. Radu a fost aplaudat la scenă deschisă de miile de fani al lui Juve prezenți pe stadion.

ADVERTISEMENT

Repriza secundă a partidei amicale nu s-a mai reluat. Suporterii au dat buzna pe gazon, iar jucătorii au fost nevoiți să se retragă de urgență la vestiare. Luciano Spalletti a decis să nu mai reia jocul amical.

„Ce vă face să credeți că vrem să-l vindem pe Baiaram?”. Declarație surpriză...
Fanatik
„Ce vă face să credeți că vrem să-l vindem pe Baiaram?”. Declarație surpriză despre transferul vedetei de la Craiova. Exclusiv
Ce urmează, de fapt, pentru CFR după ce echipa a intrat în insolvență....
Fanatik
Ce urmează, de fapt, pentru CFR după ce echipa a intrat în insolvență. Planul de redresare și pașii pe care trebuie să-i facă
Echipa de start a Universității Craiova cu Ararat! Singura dilemă a lui Filipe...
Fanatik
Echipa de start a Universității Craiova cu Ararat! Singura dilemă a lui Filipe Coelho. Exclusiv
Parteneri
BREAKING | E gata: primul transfer pentru Șumudică după revenirea la CFR! Un...
iamsport.ro
BREAKING | E gata: primul transfer pentru Șumudică după revenirea la CFR! Un internațional semnează cu clujenii
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!