Kader Keita, de la Rapid, a fost reținut de poliție! Comunicatul Brigăzii Rutiere

Kader Keita (25 de ani) își va petrece următoarele 24 de ore în arestul poliției. Mijlocașul de la Rapid a fost reținut după ce . În urma accidentului, o femeie în vârstă de 67 de ani a ajuns la secția ATI de la Spitalul Floreasca.

Rapidistul Kader Keita, reținut 24 de ore de Poliție

Potrivit , Kader Keita a fost reținut pentru 24 de ore. În același timp, autoritățile au emis un comunicat cu privire la fapta comisă de mijlocașul Rapidului. „La data de 3 martie 2026, în jurul orei 05:45, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul că la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae din Sectorul 2, o femeie, care prezenta leziuni în zona capului, se află întinsă pe partea carosabilă.

La fața locului s-a prezentat un echipaj de prim-ajutor, care a transportat femeia la spital, pentru îngrijiri medicale suplimentare, aceasta afirmând inițial faptul că ar fi căzut.

Ulterior, în jurul orei 07:00, Brigada Rutieră a fost informată de către o unitate spitalicească cu privire la faptul că, în camera de gardă a fost adusă o femeie, care a suferit leziuni ce par a fi ca urmare a implicării într-un accident de circulație.

În acest context, pentru clarificarea situației de fapt la unitatea spitalicească s-a deplasat o echipă de cercetare, din cadrul Brigăzii Rutiere. În paralel, polițiștii Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți din cadrul Brigăzii Rutiere au stabilit cu certitudine faptul că femeia, în vârstă de 67 de ani, este victima unui accident de circulație, iar autorul acestuia a părăsit locul faptei, fără încuviințarea poliției.

În urma activităților desfășurate de către polițiștii din cadrul Biroului de Accidente cu Autori Necunoscuți a fost identificat autorul accidentului, fiind vorba despre un tânăr în vârstă de 26 de ani, care la acest moment se afla în custodia poliției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicatul emis de Brigada Rutieră București.

Ce pedeapsă riscă Keita după ce a lovit o femeie și a plecat de la locul accidentului

după ce a lovit o femeie cu mașina și a fugit de la locul accidentului. În această situație, legea este extrem de drastică. Pe lângă lovirea unui pieton, mijlocașul Rapidului poate fi judecat și că a plecat de la locul faptei.

Pentru părăsirea locului accidentului fără acordul poliției după lovirea unui pieton, legea prevede închisoare de la 2 la 7 ani. Permisul îi este anulat și se consideră infracțiune, chiar dacă victima nu este grav rănită, ceea ce nu este cazul.

În funcție de ceea ce se va întâmpla cu victima, Kader Keita riscă ani grei de închisoare. În cazul în care va fi cercetat pentru vătămare corporală din culpă, rapidistului i se va deschide un dosar penal, iar pedeapsa va depinde de zilele de îngrijiri medicale. Dar, în cazul în care pietonul moare, el va fi cercetat pentru ucidere din culpă, iar pedepsele devin substanțial mai mari, la care se adaugă și părăsirea locului accidentului.