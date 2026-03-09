Dezvăluiri teribile din vestiarul Rapidului despre Kader Keita: „Toți se uitau șocați la TV la imaginile alea cu gluga pe cap și cu cătușe”. Exclusiv

Rapid continuă să fie lovită de ghinioane cumplite când vine vorba de jucători. Giuleștenii au parte de evenimente care zguduie puternic echipa mai ales când e liniște la club. Robert Niță a dezvăluit detalii impresionante din vestiar după accidentul comis de Kader Keita.
Un nou eveniment cumplit a tulburat apele la Rapid. Echipa are parte acum de un nou caz delicat, după ce Kader Keita a fugit de la locul faptei, după ce a lovit cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni.
Jucătorul s-a prăbușit emoțional, iar odată cu el și întreg vestiarul Rapidului. Robert Niță a spus că, deși fotbalistul s-a prezentat la antrenament, mintea sa este focusată doar către tragicul eveniment, iar colegii sunt foarte afectați la rândul lor.
„Nu e bine. E afectat… El a venit la antrenament, dar… Și băieții au încercat să îl ia mai mult, să stea cu el. E prezent fizic, atât… E un lucru grav care i se întâmplă. E păcat mare.
Știi cum a fost în vestiar? Nu spun prima zi, când se dădeau imagini la TV cu el…. Cu gluga pe cap, cu cătușe. Afectează vestiarul, e colegul tău, omul de lângă tine. Toți întrebau dacă mai sunt noutăți, dacă s-a mai întâmplat ceva. E greu, e ca o familie. Toți suferă”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.
În urma accidentului comis de fotbalistul Rapidului, procurorii au propus inițial arestarea preventivă pentru 30 de zile. Instanța a respins însă această solicitare și a oferit o altă sentință. Mai exact, ivorianul va fi cercetat sub control judiciar.
Această măsură este una mai blândă, dar vine la rândul său cu restricții importante. Keita nu poate părăsi localitatea fără încuviințarea scrisă a procurorului de caz. Această regulă se aplică inclusiv în cazul activităților sportive.
Astfel, dacă ar fi inclus în lot pentru antrenamente sau meciuri disputate în afara orașului, clubul ar avea nevoie de aprobarea procurorului pentru ca fotbalistul să poată face deplasarea.